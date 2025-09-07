"Estamos bien, no estamos mal", interrumpió Cristina Pérez a sus compañeros para informar un mensaje que le llegó, que bien pudo haber sido de su esposo Luis Petri.

En la transmisión casi todos los datos que tenían eran favorables a Fuerza Patria pero intentaban marcar que "va muy poco escrutado".

En otro momento, comenzaron a explicar por qué Javier Milei iba a La Plata, argumentando que el Presidente iría para "hablarle a los mercados" o para decir que aunque los resultados marcarían una derrota de más de 10 puntos en realidad el ganador fue él dando un argumento retorcido, que no pudieron sostener por mucho tiempo.