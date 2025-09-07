Periodismo militante: en La Nación hay preocupación por los resultados de las elecciones en la Provincia
En el canal La Nación+ se muestran decepcionados con los resultados que les llegan de las mesas de la provincia de Buenos Aires. Se la nota mal a Cristina Pérez.
Con la militante libertaria Cristina Pérez a la cabeza, en el canal La Nación+ no pueden ocultar la decepción por los primeros resultados que están recibiendo de las elecciones realizadas este domingo en la provincia de Buenos Aires.
Hasta las 19 horas toda los datos que iban informando de las mesas que recibían de la primera y la tercera sección electoral eran negativos para la Libertad Avanza y eso se notaba en los rostros de los conductores.
Pero de golpe, pasadas las 19 pasaron a informar mesas donde supuestamente había ganado la Libertad Avanza, para de esa manera intentar que la transmisión no siguiera siendo un velorio.
Y no solo en el canal, también en la web del diario La Nación:
"Estamos bien, no estamos mal", interrumpió Cristina Pérez a sus compañeros para informar un mensaje que le llegó, que bien pudo haber sido de su esposo Luis Petri.
En la transmisión casi todos los datos que tenían eran favorables a Fuerza Patria pero intentaban marcar que "va muy poco escrutado".
En otro momento, comenzaron a explicar por qué Javier Milei iba a La Plata, argumentando que el Presidente iría para "hablarle a los mercados" o para decir que aunque los resultados marcarían una derrota de más de 10 puntos en realidad el ganador fue él dando un argumento retorcido, que no pudieron sostener por mucho tiempo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario