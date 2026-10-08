La inflación en CABA se volvió a acelerar en septiembre y anticipa una nueva suba a nivel nacional
En spetiembre la inflación en la Ciudad fue del 1,8% y acumula un avance del 23,7% en los primeros 9 meses del año.
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó este jueves que la inflación en el distrito más rico del país se volvió a acelerar y llegó al 1,8% en septiembre y acumuló de esta manera un avance del 23,7% en los primeros 9 meses del año.
A pesar de haberse acelerado frente a la inflación del mes previo (en agosto fue del 1,7%) se mantuvo por debajo del 2% por segundo mes consecutivo. El incremento estuvo impulsado principalmente por los aumentos en "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles"; "Alimentos y bebidas no alcohólicas"; "Salud" y "Educación" que en conjunto representaron el 64,9% de la suba mensual del índice general.
Dentro de las divisiones que integran el índice, "Educación" registró el mayor aumento, con una suba del 2,9%, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguieron "Cuidado personal, protección social y otros productos", con un avance del 2,4%, y "Prendas de vestir y calzado", que aumentó 2,3%.
Por su parte, "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" también subió 2,3%, debido principalmente a los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. Este rubro fue el que más contribuyó al incremento del índice general, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales.
En tanto, "Alimentos y bebidas no alcohólicas" registró una suba del 2,1%, impulsada especialmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (11,3%). También se destacaron los incrementos en leche, productos lácteos y huevos (1,9%) y carnes y derivados (1,3%).
Entre los sectores que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores, "Salud" aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que "Transporte" avanzó 1,3%.
Otros incrementos relevantes se registraron en "Información y comunicación" (2,2%), "Bebidas alcohólicas y tabaco" (1,4%) y "Restaurantes y hoteles" (1,1%).
En contraste, los menores aumentos correspondieron a "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (0,3%), "Recreación y cultura" (0,9%) y "Seguros y servicios financieros" (1%).
La inflación núcleo, de relevancia para observar cómo es la dinámica de los precios, medida a través del Resto IPCBA, se ubicó en el 1,7%, por debajo del 2,1% de agosto. En términos interanuales, este indicador se desaceleró al 31,6%.
Durante septiembre, los "Bienes" registraron una suba del 1,6%, mientras que los "Servicios" aumentaron 2%. En agosto, estas categorías habían avanzado 1,6% y 1,8%, respectivamente, reflejando un aumento en los servicios.
En cuanto a las agrupaciones secundarias, los precios estacionales aumentaron 2,3%, impulsados principalmente por las subas en verduras y prendas de vestir. Este comportamiento contrastó con agosto, cuando habían registrado una caída del 2,9% por la baja en los precios vinculados al turismo.
Por su parte, los precios regulados subieron 2,1% en septiembre, frente al 1,8% del mes anterior. Los principales incrementos estuvieron asociados a las cuotas de educación formal y medicina prepaga, junto con los ajustes en las tarifas de agua, gas, electricidad, subte y colectivos.
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