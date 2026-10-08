La inflación en CABA se volvió a acelerar en septiembre y anticipa una nueva suba a nivel nacional

Entre los sectores que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores, "Salud" aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que "Transporte" avanzó 1,3%.

Otros incrementos relevantes se registraron en "Información y comunicación" (2,2%), "Bebidas alcohólicas y tabaco" (1,4%) y "Restaurantes y hoteles" (1,1%).

En contraste, los menores aumentos correspondieron a "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (0,3%), "Recreación y cultura" (0,9%) y "Seguros y servicios financieros" (1%).

La inflación núcleo, de relevancia para observar cómo es la dinámica de los precios, medida a través del Resto IPCBA, se ubicó en el 1,7%, por debajo del 2,1% de agosto. En términos interanuales, este indicador se desaceleró al 31,6%.

Durante septiembre, los "Bienes" registraron una suba del 1,6%, mientras que los "Servicios" aumentaron 2%. En agosto, estas categorías habían avanzado 1,6% y 1,8%, respectivamente, reflejando un aumento en los servicios.

En cuanto a las agrupaciones secundarias, los precios estacionales aumentaron 2,3%, impulsados principalmente por las subas en verduras y prendas de vestir. Este comportamiento contrastó con agosto, cuando habían registrado una caída del 2,9% por la baja en los precios vinculados al turismo.

Por su parte, los precios regulados subieron 2,1% en septiembre, frente al 1,8% del mes anterior. Los principales incrementos estuvieron asociados a las cuotas de educación formal y medicina prepaga, junto con los ajustes en las tarifas de agua, gas, electricidad, subte y colectivos.