"Digna de Capusotto": la ironía de Victoria Villarruel sobre un video de Juliana Santillán sobre la inflación
La vicepresidenta se burló de la explicación de la diputada libertaria, quien atribuyó la suba del IPC de octubre a la quita de subsidios.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ironizó este domingo en redes sociales sobre un video de la diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán, quien había publicado un análisis para explicar la suba de la inflación de octubre difundida la semana pasada por el Indec.
La respuesta de Villarruel en redes sociales
El comentario de la titular del Senado se produjo al responder en la red social X a un usuario que había replicado la grabación junto con insultos dirigidos hacia la legisladora oficialista. Lejos de respaldar a una de las dirigentes que con mayor frecuencia defiende la gestión gubernamental en el debate público, Villarruel sumó una burla directa: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió en alusión al humorista Diego Capusotto.
El mensaje volvió a exponer las diferencias públicas que la vicepresidenta mantiene con distintos sectores del oficialismo.
La explicación de Santillán sobre el dato del Indec
En el video original que motivó la polémica, Santillán abordó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que marcó un incremento del 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre y el registro mensual más elevado desde el 2,6% de abril.
Según argumentó la diputada, al desagregar la medición se observa que la economía conserva "un sendero firme de desinflación" y sostuvo que el repunte obedeció estrictamente a "un factor regulatorio", en referencia a la modificación de la ley de zona fría y el ajuste en los subsidios al gas, factores que, según precisó, agregaron 0,3 puntos porcentuales al indicador general.
En esa línea, Santillán calculó que, de no haber mediado ese "efecto extraordinario", la inflación de octubre "habría sido del 1,9%", lo que a su criterio, y solo a su criterio, demuestra una "estabilidad en la dinámica general" de los precios.
Cabe señalar que, más allá de que la explicación dista bastante de la realidad, la diputada Santillán no es una improvisada en temas de economía. Según su Curriculum Vitae Juliana Santillán realizó un curso de tres meses de economía austríaca en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), de Alberto Benegas Lynch, padre del diputado Bertie Benegas Lynch.
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