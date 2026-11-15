"Digna de Capusotto": la ironía de Victoria Villarruel sobre un video de Juliana Santillán sobre la inflación

En esa línea, Santillán calculó que, de no haber mediado ese "efecto extraordinario", la inflación de octubre "habría sido del 1,9%", lo que a su criterio, y solo a su criterio, demuestra una "estabilidad en la dinámica general" de los precios.

Cabe señalar que, más allá de que la explicación dista bastante de la realidad, la diputada Santillán no es una improvisada en temas de economía. Según su Curriculum Vitae Juliana Santillán realizó un curso de tres meses de economía austríaca en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), de Alberto Benegas Lynch, padre del diputado Bertie Benegas Lynch.