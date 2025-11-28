La Legislatura porteña aprobó el presupuesto para 2026: fuerte inversión en Seguridad, Salud y Educación

En este sentido, la Obra Pública aumentará su presupuesto a un 20% del total, cuando el promedio de los últimos años fue del 16%. En cuando al Transporte, tendrá una partida presupuestaria del 5,9% del total.

Además continuará con el Plan de Movilidad Urbana, con las obras iniciadas este año y con las que comenzarán el próximo, entre las que se destacan:

La renovación total de los vagones de la Línea B de subte.

La renovación de algunos vagones de las líneas A y C.

La modernización de la Línea D.

La etapa 1 del Trambus.

Las obras de ampliación de la Autopista Dellepiane.

Los pasos bajo nivel en las calles García Lorca, Irigoyen y Marcos Sastre.

El Puente Anillo Pampa y el Puente de la Innovación.

La inversión del 20% en obras de infraestructura abarca otros importantes proyectos como el Plan SIGMA para el mantenimiento de edificios escolares; la implementación de la Historia Clínica Electrónica y la compra de equipamiento médico de alta complejidad; la renovación total del Autódromo Oscar y Juan Gálvez; y las obras de construcción del centro penitenciario de Marcos Paz.

Además, la gestión de la Ciudad está planificada en cinco ejes estratégicos que definirán las decisiones de gobierno: “Metro Cuadrado”, basado en el orden público, la seguridad y la limpieza; “Movilidad”, centrado en el transporte; “Cuidado”, en la salud, la educación, el desarrollo humano y la discapacidad; “Ciudad Atractiva”, en la cultura, el deporte y el turismo como motores de identidad, comunidad y trabajo; y “Reforma del Estado”, enfocado en la simplificación y la agilización de trámites.