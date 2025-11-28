Mar del Plata: resto de balneario con precios sorprendentes pero una carpa en Playa Grande más cara que una casa

En el resto del B12 comer una porción generosa de tarda cuesta 8.500 pesos, hamburguesas completas, con papas $12.000, lo mismo que los omelletes.

image

Para comparar una pizza en el tradicional balneario de Punta Mogotes costará 12 mil pesos, mil pesos menos de lo que sale comprar una porción en la cancha de Boca o menos que los valores de una de las cadenas de pizzerías "low cost".

image

image

Por lo general los restaurantes también suelen hacer diferencia con las bebidas, en este caso en el parador del fútbol de Punta Mogotes una gaseosa de litro y medio costará 6 mil pesos. En un supermercado, de los más baratos del país, la Coca Zero sale $4.250. En los restos suele valer exactamente el doble.

image

"La idea es solucionarles problemas a la gente y lograr que puedan venir al balneario más de una vez, no debe ser un privilegio alquilar y comer en una carpa en Mar del Plata", le dijo Digiovanni a C5N.

Playa Grande: precios insólitos de carpas

Alquilar una carpa en Playa Grande es más caro que alquilar un departamento con vista al mar o una casa con parque en el Bosque Peralta Ramos, por ejemplo.

carpa mar del plata Los precios de las carpas en la ciudad de Mar del Plata

Hasta el 15 de noviembre pasado alquilar una carpa en el balneario del hotel Costa Galana costaba la semana 896 mil pesos, sin estacionamiento y con acceso a la pileta, pero sacando por día los valores se calculan que estarían $150.000 pero sin poder usar la pileta, pero todavía no se anunciaron.

En el balneario de Playa Grande Príncipe-Portofino el año pasado una carpa diaria para seis personas costó 130 mil pesos y se calcula que este año saldrá al menos $160.000, pero todavía no informan los valores por día. La semana para la primera semana de enero de 2026, hasta fin de noviembre, tiene un valor de $845.000.

Mientras una carpa, al valor del dólar de hoy, tendrá un valor de de 110/120 dólares, alquilar un departamento en las zonas de Playa Grande y Varese para 2 a 6 personas, cuesta alrededor de 100 dólares, usando como referencia la plataforma Airbnb.

image

Pero si se prefiere una casa en un lugar tranquilo, como el Bosque Peralta Ramos, que tenga jardín, parrilla y al menos dos habitaciones, hasta se puede conseguir más barato: desde 80.000 pesos el día en noviembre mientras que en enero los valores llegarán a $120.000.

image

Todavía falta para el inicio formal de la temporada y muchos especulan con los precios para el verano y habrá que ver como se mueven hasta enero, porque pueden subir si hay demanda o bajar, si va menos gente de la esperada a la ciudad de Mar del Plata.