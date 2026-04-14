La Pampa: volvió el trueque ante la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad para cubrir necesidades básicas

"Hoy vemos que muchas familias tienen cosas en su casa que no usan, pero les falta lo básico para poner en la mesa. El trueque es volver a darnos una mano entre nosotros", comentó una de las impulsoras de la iniciativa según medios locales.

Hasta el momento no informaron dónde se llevará a cabo el nuevo trueque. La intención de los vecinos es que se establezca un punto fijo de encuentro para que la comunidad pueda vender o intercambiar sus productos.

De esta forma, los vecinos de 25 de Mayo apuestan a la solidaridad y al comercio de proximidad para paliar la crisis.