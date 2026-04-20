ANSES: quienes podrán acceder hasta $85.000 en abril
Este impulso económico está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años. Quiénes son los beneficiarios y cómo solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga, en cada inicio de año, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias durante el inicio del ciclo lectivo. Esta asistencia está dirigida a quienes perciben asignaciones familiares o la Asignación Universal, con el objetivo de amortiguar los gastos vinculados con la educación.
El monto establecido para este apoyo es de $85.000, una suma que permite acceder útiles escolares, indumentaria, mochilas y otros elementos necesarios para el comienzo del ciclo. Si bien se deben cumplir una serie de requisitos establecidos, esta ayuda está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años que cursen estudios secundarios, terciarios o universitarios.
Cómo gestionar el pago de los $85.000 de ANSES en abril
Para cobrar el refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares deben descargar el Formulario PS 2.68 desde la web oficial. Una vez completado por la escuela, se debe subir la foto del certificado a la sección "Hijos > Presentar Certificado Escolar". Este paso es vital para activar el pago de los $85.000 este mes.
Quiénes tienen derecho a la Ayuda Escolar de ANSES este mes
El beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a trabajadores registrados (SUAF) y titulares de la AUH de ANSES. Es requisito indispensable que los menores se encuentren escolarizados y que el grupo familiar cumpla con los topes de ingresos vigentes para abril de 2026.
Cuál es el monto de las asignaciones de ANSES con la Ayuda Escolar
Si se suma el extra de $85.000 al haber neto de la AUH de ANSES de $109.332,80, una familia percibe un total de bolsillo de $194.332,80 por hijo. Este valor representa un soporte financiero determinante para afrontar las obligaciones del periodo lectivo actual.
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