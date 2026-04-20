ANSES: quienes podrán acceder hasta $85.000 en abril

Cómo gestionar el pago de los $85.000 de ANSES en abril

Para cobrar el refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares deben descargar el Formulario PS 2.68 desde la web oficial. Una vez completado por la escuela, se debe subir la foto del certificado a la sección "Hijos > Presentar Certificado Escolar". Este paso es vital para activar el pago de los $85.000 este mes.