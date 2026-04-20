 ANSES: cómo acceder a las Pensiones por Discapacidad

A esto se suman requisitos económicos estrictos. La ANSES exige no percibir otra jubilación o pensión, ni estar registrado como trabajador. Tampoco se puede figurar como monotributista o autónomo, ya que el beneficio está destinado a quienes no tienen otros ingresos formales.

Las enfermedades que suelen ser contempladas

No hay un listado definitivo de patologías, aunque en la práctica ciertas enfermedades frecuentes aparecen con mayor presencia en las evaluaciones para acceder a la pensión por discapacidad de ANSES.

Entre los casos más habituales figuran enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, distintos tipos de cáncer, esclerosis múltiple y cuadros crónicos como la insuficiencia renal. También se contemplan afecciones reumatológicas severas, como el lupus o la artritis reumatoide.

A su vez, se incluyen discapacidades sensoriales y motrices que impacten de forma significativa en la visión, la audición o la movilidad. Más allá del diagnóstico puntual, lo determinante para la ANSES es el grado de limitación funcional que genera en la vida cotidiana.

Cómo iniciar el trámite en 2026

El trámite para acceder a la pensión por discapacidad de ANSES puede iniciarse de forma online o presencial. Una de las opciones más elegidas es a través de Mi ANSES, donde se cargan los primeros datos y, si hace falta, se gestiona un turno.

Para avanzar, hay que presentar el DNI, la constancia de CUIL y el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe incluir diagnóstico, evolución del cuadro y el porcentaje de incapacidad laboral.

Una vez enviada la solicitud, comienza la etapa de evaluación. Si todo está correcto, la ANSES informa la aprobación y el beneficiario empieza a cobrar según el calendario de pagos vigente.

Si el pedido es rechazado, existe la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo, aportando nueva documentación médica o datos adicionales que respalden la situación.