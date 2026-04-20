ANSES: cómo acceder a las Pensiones por Discapacidad
Con cambios en 2026, la ANSES actualizó el sistema de pensiones por discapacidad y sostiene criterios médicos y sociales más exigentes para acceder.
En Argentina, este beneficio depende de la ANSES y forma parte de las Pensiones No Contributivas. En los últimos meses, el sistema fue reordenado bajo la sigla PNC-PS, una actualización que busca unificar criterios, agilizar trámites y regularizar expedientes previos.
Cuando una enfermedad reduce o impide trabajar, el problema no se limita a la salud: también afecta de lleno los ingresos. En ese contexto, las pensiones por discapacidad se vuelven clave para cubrir gastos básicos y sostener la economía diaria.
El propósito es garantizar un ingreso mensual a quienes no pueden acceder al mercado laboral por razones de salud y, al mismo tiempo, no cuentan con otros recursos económicos para subsistir.
Qué evalúan para otorgar la pensión
El proceso arranca con una evaluación médica, pero no se agota ahí. Para acceder a la pensión por discapacidad de ANSES, es necesario acreditar una incapacidad laboral del 76% o más, según lo establecido en el Certificado Médico Oficial (CMO), emitido por profesionales o instituciones habilitadas.
De todos modos, la aprobación no es automática. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también analiza cómo impacta esa condición en la vida diaria: la autonomía, la interacción social y el contexto general del solicitante forman parte de la evaluación.
A esto se suman requisitos económicos estrictos. La ANSES exige no percibir otra jubilación o pensión, ni estar registrado como trabajador. Tampoco se puede figurar como monotributista o autónomo, ya que el beneficio está destinado a quienes no tienen otros ingresos formales.
Las enfermedades que suelen ser contempladas
No hay un listado definitivo de patologías, aunque en la práctica ciertas enfermedades frecuentes aparecen con mayor presencia en las evaluaciones para acceder a la pensión por discapacidad de ANSES.
Entre los casos más habituales figuran enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, distintos tipos de cáncer, esclerosis múltiple y cuadros crónicos como la insuficiencia renal. También se contemplan afecciones reumatológicas severas, como el lupus o la artritis reumatoide.
A su vez, se incluyen discapacidades sensoriales y motrices que impacten de forma significativa en la visión, la audición o la movilidad. Más allá del diagnóstico puntual, lo determinante para la ANSES es el grado de limitación funcional que genera en la vida cotidiana.
Cómo iniciar el trámite en 2026
El trámite para acceder a la pensión por discapacidad de ANSES puede iniciarse de forma online o presencial. Una de las opciones más elegidas es a través de Mi ANSES, donde se cargan los primeros datos y, si hace falta, se gestiona un turno.
Para avanzar, hay que presentar el DNI, la constancia de CUIL y el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe incluir diagnóstico, evolución del cuadro y el porcentaje de incapacidad laboral.
Una vez enviada la solicitud, comienza la etapa de evaluación. Si todo está correcto, la ANSES informa la aprobación y el beneficiario empieza a cobrar según el calendario de pagos vigente.
Si el pedido es rechazado, existe la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo, aportando nueva documentación médica o datos adicionales que respalden la situación.
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