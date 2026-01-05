La pobreza en la Ciudad cayó al 17,3% y sigue afectando a más de medio millón de personas
Las mejoras en los datos de pobreza e indigencia en la Ciudad se explican porque los ingresos -tanto laborales como no laborales- crecieron por encima de la inflación.
La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires registró una baja en el tercer trimestre de 2025 y se ubicó en 17,3%, lo que equivale a unas 534 mil personas. El dato implica una reducción de 10,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024. La indigencia también mostró una mejora significativa: alcanzó al 5,3% de la población, unas 164 mil personas, frente al 11% registrado un año atrás.
Al analizar la situación por hogares, el 13,7% se encuentra bajo la línea de pobreza y el 4% en condición de indigencia. En términos interanuales, la caída representa 334 mil personas menos en situación de pobreza y 111 mil hogares que lograron salir de esa condición.
Los datos corresponden al Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborados a partir de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI).
Con estos resultados, la Ciudad acumula la cuarta disminución interanual consecutiva de los indicadores sociales. De acuerdo con el informe oficial, la mejora se explica porque los ingresos —tanto laborales como no laborales— crecieron por encima de la inflación durante el período analizado.
Uno de los avances más destacados se observa en la población infantil: la pobreza entre niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años descendió del 42,6% al 27,1% en el último año.
Sin embargo, la incidencia sigue siendo más elevada en determinados segmentos. Los hogares de la Zona Sur presentan una tasa de pobreza del 21,8%, mientras que aquellos con niños y niñas menores de 14 años alcanzan el 22,6%.
En paralelo a la reducción de los niveles de pobreza e indigencia, se expandieron los sectores no pobres. La clase media pasó a representar el 51,4% de los hogares porteños, unas 707 mil unidades, y los sectores acomodados crecieron hasta alcanzar el 16,1% del total de hogares en la Capital Federal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario