La pobreza en la Ciudad cayó al 17,3% y sigue afectando a más de medio millón de personas

Sin embargo, la incidencia sigue siendo más elevada en determinados segmentos. Los hogares de la Zona Sur presentan una tasa de pobreza del 21,8%, mientras que aquellos con niños y niñas menores de 14 años alcanzan el 22,6%.

En paralelo a la reducción de los niveles de pobreza e indigencia, se expandieron los sectores no pobres. La clase media pasó a representar el 51,4% de los hogares porteños, unas 707 mil unidades, y los sectores acomodados crecieron hasta alcanzar el 16,1% del total de hogares en la Capital Federal.