La reacción de Luis Caputo al anuncio de Scott Bessent: "Thank you Secretary"
El ministro de Economía manifestó por redes sociales su agradecimiento al secretario del Tesoro de los Estados Unidos por el swap de 20 mil millones de dólares.
Tras el anuncio del secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessen, de que Estados Unidos otorgará US$ 20.000 millones vía swap y podría dar un préstamo de "estabilización cambiaria", el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró eufórico y pronosticó que "empieza una nueva era".
"Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", subrayó Caputo a través de un posteo en su cuenta de X.
El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que está negociando con la Argentina un swap por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.
A través de sus redes sociales, el funcionario clave de la administración Trump también aseguró “estar listo” para comprar bonos de la deuda argentina nominados en dólares y hasta otorgar un préstamo directo para evitar mayores sobresaltos financieros y cambiarios en medio de la campaña electoral.
“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, anticipó Bessent.
El funcionario, quien ayer participó del encuentro entre Milei y Trump y se reencontrará con el presidente argentino en una actividad esta noche, volvió a elogiar al gobierno argentino y enfatizó el “total respaldo” de EE.UU. en el camino “alhistórico retorno de la Argentina a la prosperidad”.
“La Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”, remarcó.
Bessent también contó que se contactó con varias empresas norteamericanas que planean inversiones directas en distintos sectores en la Argentina, que condicionó al resultado electoral del 26 de octubre.
El posteo de Bessent llega tras la reunión bilateral entre Trump y Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente norteamericano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina.
