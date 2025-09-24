La reacción de Luis Caputo al anuncio de Scott Bessent: "Thank you Secretary"

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, anticipó Bessent.

El funcionario, quien ayer participó del encuentro entre Milei y Trump y se reencontrará con el presidente argentino en una actividad esta noche, volvió a elogiar al gobierno argentino y enfatizó el “total respaldo” de EE.UU. en el camino “alhistórico retorno de la Argentina a la prosperidad”.

“La Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”, remarcó.

Bessent también contó que se contactó con varias empresas norteamericanas que planean inversiones directas en distintos sectores en la Argentina, que condicionó al resultado electoral del 26 de octubre.

El posteo de Bessent llega tras la reunión bilateral entre Trump y Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente norteamericano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina.