La insólita teoría de Hugo Lamadrid sobre Luis Caputo que desató carcajadas en vivo

El clip del programa comenzó a circular en las redes sociales casi al instante. Muchos usuarios celebraron el desparpajo de Lamadrid y su capacidad de llevar el debate económico a un terreno más humorístico y accesible, mientras que otros destacaron el contraste entre la crudeza de la realidad y la liviandad con la que el exjugador decidió retratar a una de las figuras más expuestas del gobierno.

