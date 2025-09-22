La insólita teoría de Hugo Lamadrid sobre Luis Caputo que desató carcajadas en vivo
El exfutbolista de Racing sorprendió con una ocurrencia en Blender que generó risas entre los presentes y se volvió viral en redes sociales.
Hugo Lamadrid, recordado exmediocampista de Racing y hoy influencer, protagonizó un momento inesperado en la última emisión de Domibor. Invitado al ciclo que conduce Tomás Rebord, el exjugador lanzó una teoría tan insólita como graciosa sobre el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que rápidamente hizo estallar en risas al estudio y se viralizó en cuestión de minutos.
Lamadrid, conocido por su estilo directo y su humor sin filtros, aseguró entre carcajadas: “Para mí Toto Caputo es un muchacho que la puso de grande”. La ocurrencia desató la risa inmediata de los presentes, pero el exfutbolista fue más allá y agregó una frase que terminó de sellar el momento: “Y abonando una tarifa”.
La afirmación, que combinó ironía con un tono descontracturado, generó sorpresa en los integrantes de la mesa y en el propio Rebord, que no pudo contener la risa. Ante el revuelo, Lamadrid decidió justificar su teoría de manera particular: “Es como que le falta calle, tiene esta cuestión”, dijo, trazando una comparación con el economista Federico Sturzenegger.
El exjugador además vinculó su comentario al contexto político y económico actual, y sostuvo que en momentos de tensión como los que atraviesa el país, ciertas actitudes no encajan con la situación. “En momentos donde se prende fuego el país, estar tuiteando y apretando gente es no tener calle”, sentenció.
El clip del programa comenzó a circular en las redes sociales casi al instante. Muchos usuarios celebraron el desparpajo de Lamadrid y su capacidad de llevar el debate económico a un terreno más humorístico y accesible, mientras que otros destacaron el contraste entre la crudeza de la realidad y la liviandad con la que el exjugador decidió retratar a una de las figuras más expuestas del gobierno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario