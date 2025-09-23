La oposición le exige a Javier Milei que el acuerdo con Estados Unidos pase por el Congreso

En diálogo con TN, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, dijo: "Todo acuerdo de Argentina con otro país debe pasar por el Congreso. Acuerdos de cualquier índole. La verdad es que estamos muy preocupados porque estos acuerdos, entre gallos y medianoche, no sabemos de qué se tratan y creemos que es obligación del Poder Ejecutivo, a la luz del día, mostrar qué es lo que se está acordando".

La propia Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, establece que corresponde al Congreso "aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede", y que dichos tratados "tienen jerarquía superior a las leyes".

Por su parte, el senador radical Martín Lousteau, exembajador argentino en Washington, indicó: "Creo que deben estar reunidos los equipos para ver cómo pergeñan algo, imagino con el mínimo costo para Estados Unidos, que le resuelva el problema transitorio a la Argentina. Estarán diseñando algo para que no pase por el Congreso. Pero está claro que es un salvataje político de Trump".

"El Tesoro de Estados Unidos tiene dos vías para ayudar a la Argentina sin tener que pasar por el Congreso. Una es un swap de la Reserva Federal al Banco Central, y la otra posibilidad es que el Fondo de Estabilización Financiera de EE.UU. compre bonos de la deuda argentina que están por vencer. Deben estar pensando en estas líneas porque necesitan con urgencia el dinero para dar una señal", comentó.