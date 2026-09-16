ANSES: el cronograma confirmado para el cobro del Acompañamiento Social en septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
A quiénes alcanza este beneficio económico
El programa está dirigido principalmente a personas de 50 años o más que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años. También contempla algunos casos vinculados a situaciones especiales. Funciona como un complemento económico para promover la inclusión social y el bienestar de las familias para que alcancen su autonomía mediante el desarrollo de sus capacidades.
Una de las claves para formar parte de este programa es haber estado inscripto en el anterior Potenciar Trabajo. Esos beneficiarios fueron reubicados de forma automática dentro de este esquema. Además, la prestación en estos momentos no tiene un padrón abierto. Es decir, quienes no forman parte actualmente del programa no pueden solicitar el beneficio pese a cumplir con los requisitos.
Cuál es la cifra total a percibir y cómo acceder
El PAS es un programa destinado a titulares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y contempla principalmente dos grupos: personas mayores de 50 años y madres con cuatro o más hijos menores de 18 años. El programa está conformado por un padrón de titulares que ya fueron incorporados y, por ese motivo, una persona que no forma parte del listado no puede incorporarse. Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones:
- datos al día: mantener actualizados los datos personales
- controles de salud: presentar la documentación que acredite los controles médicos para mujeres embarazadas
- vacunación: certificar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo
- escolaridad: acreditar la asistencia regular a la escuela de los niños y adolescentes menores de 18 años
- capacitación: completar los cursos asignados
En septiembre, el importe permanece en $78.000 mensuales y no remunerativos. La cifra corresponde al monto vigente del programa y no a un bono extraordinario ni a un refuerzo adicional. La propia página oficial de preguntas frecuentes del PAS confirma que el beneficio “continuará siendo” de $78.000.
Qué días se depositan los fondos en la cuenta
Para septiembre, las acreditaciones se ubicaron entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, aunque la fecha puede variar de acuerdo con cada titular. Esto significa que, al 9 de septiembre, quienes todavía no hayan visto reflejado el depósito no deberían tomar como referencia el calendario habitual de ANSES por terminación de DNI. La consulta debe hacerse de manera individual para comprobar si el beneficio sigue vigente y si existe una liquidación disponible.
Además, hay una diferencia importante con Volver al Trabajo, el otro programa que reemplazó al Potenciar Trabajo. El hecho de haber cobrado anteriormente una prestación de ese esquema no significa que corresponda automáticamente el pago de $78.000 del PAS. Cada programa tiene su propio padrón y sus condiciones de permanencia.
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