ANSES: el cronograma confirmado para el cobro del Acompañamiento Social en septiembre 2026

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En septiembre, el importe permanece en $78.000 mensuales y no remunerativos. La cifra corresponde al monto vigente del programa y no a un bono extraordinario ni a un refuerzo adicional. La propia página oficial de preguntas frecuentes del PAS confirma que el beneficio “continuará siendo” de $78.000.

Qué días se depositan los fondos en la cuenta

Para septiembre, las acreditaciones se ubicaron entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, aunque la fecha puede variar de acuerdo con cada titular. Esto significa que, al 9 de septiembre, quienes todavía no hayan visto reflejado el depósito no deberían tomar como referencia el calendario habitual de ANSES por terminación de DNI. La consulta debe hacerse de manera individual para comprobar si el beneficio sigue vigente y si existe una liquidación disponible.

Además, hay una diferencia importante con Volver al Trabajo, el otro programa que reemplazó al Potenciar Trabajo. El hecho de haber cobrado anteriormente una prestación de ese esquema no significa que corresponda automáticamente el pago de $78.000 del PAS. Cada programa tiene su propio padrón y sus condiciones de permanencia.