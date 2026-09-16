ANSES: el adicional que podrán cobrar los beneficiarios que cumplan las condiciones
Los montos se suman a la asignación mensual y alcanzan distintos valores, según la cantidad de hijos y la edad de cada menor.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en septiembre distintos conceptos junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar, que puede alcanzar los $72.250 para familias con un hijo, y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días, que en el noveno mes del año llega a $58.098 por cada niño de hasta 3 años.
Los dos beneficios tienen características diferentes. La Tarjeta Alimentar está destinada a familias con hijos de hasta 14 años que cobran AUH, mientras que el Complemento Leche alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Quiénes están habilitados para tramitar el cobro
Desde septiembre, la Asignación Familiar por Nacimiento tiene un valor de $89.782. Se trata de un pago único que corresponde por cada nacimiento acreditado, siempre que la solicitud sea aprobada por la ANSES.
Para acceder al beneficio es necesario que el nacimiento figure correctamente registrado y que la persona titular cumpla con los requisitos correspondientes. En el caso de los beneficiarios del SUAF, también se debe respetar el límite de ingresos vigente durante el mes en que ocurrió el nacimiento.
De cuánto es el tope de ingresos fijado
Los topes establecidos para septiembre son:
- Tope individual de ingresos: $3.157.449.
- Tope máximo de ingresos del grupo familiar: $6.314.898.
Estos límites son importantes porque determinan quiénes pueden solicitar la prestación. Si los ingresos superan los valores establecidos, la familia puede quedar excluida del beneficio.
El pago, además, no se realiza mensualmente. Una vez aprobada la solicitud, la ANSES deposita el monto correspondiente por única vez.
Hasta cuándo se puede solicitar el dinero extra
El solicitante debe presentar documentación que permita demostrar tanto su identidad como la del recién nacido.
Entre los documentos que generalmente se solicitan se encuentran:
- DNI del padre, madre o titular de la prestación.
- DNI del hijo o hija.
- Partida o certificado de nacimiento.
Cuando se trata de una adopción, el procedimiento tiene requisitos específicos. En este caso, la ANSES establece que el trámite debe realizarse dentro del período comprendido entre los dos meses y los dos años posteriores al dictado de la sentencia de adopción.
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