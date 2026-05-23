Comunicado de CAME por el avance en Diputados de los cambios al Régimen de Zona Fría

También añaden desde la Confederación que "las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región. Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo".

Por todo lo cual expresan que "la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país".

Axel Kicillof también se refirió la media sanción que la Cámara de Diputados brindó el jueves último al proyecto oficialista que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, recortando los subsidios al consumo de gas en varias provincias, incluidos varios distritos de la de Buenos Aires.

El gobernador calificó el proyecto que ahora será enviado al Senado como "un gran error" y sostuvo que "va a traer consecuencias de todo tipo" en la sociedad, al tiempo que le reclamó a la cámara alta que no lo convalide.