Comunicado de CAME por el avance en Diputados de los cambios al Régimen de Zona Fría
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un duro comunicado advirtiendo el impacto que el aumento de tarifas de gas en las zonas frías podría tener sobre el desarrollo económico del país.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –a través de su Bloque Patagónico– se sumó al rechazo, expresado también por líderes opositores como Axel Kicillof, a la medida que impulsa el gobierno de quitar subsidios al gas en zonas frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados. En este contexto, la CAME manifestó que "acompaña la preocupación de las entidades empresarias y productivas de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego ante las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría, por el impacto directo que las mismas tendrán sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y el desarrollo económico regional".
Se refiere en la advertencia que "la Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias".
Por tanto, sostiene la CAME, "las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas".
También añaden desde la Confederación que "las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región. Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo".
Por todo lo cual expresan que "la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país".
Axel Kicillof también se refirió la media sanción que la Cámara de Diputados brindó el jueves último al proyecto oficialista que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, recortando los subsidios al consumo de gas en varias provincias, incluidos varios distritos de la de Buenos Aires.
El gobernador calificó el proyecto que ahora será enviado al Senado como "un gran error" y sostuvo que "va a traer consecuencias de todo tipo" en la sociedad, al tiempo que le reclamó a la cámara alta que no lo convalide.
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