La Unión Europea anunció que el 1° de mayo se comenzará a implementar el acuerdo con el Mercorsur

En enero, el Parlamento Europeo le pidió que la Justicia verifique la legalidad del acuerdo. Mientras la Comisión optó por avanzar con la aplicación provisional, a la espera de una decisión de la Corte de Justicia de la UE, que podría demorar hasta un año y medio.

Hasta el momento, la Argentina, Brasil y Uruguay ya notificaron a la UE que completaron sus trámites internos. Paraguay ratificó el acuerdo recientemente y se espera que envíe la notificación en los próximos días, según precisó la Comisión Europea.

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Acuerdo UE - Mercosur

El tratado entre ambos bloques regionales busca eliminar progresivamente los aranceles sobre el comercio bilateral. La UE abrirá su mercado a cerca del 92% de las importaciones desde el Mercosur y otorgará cuotas o preferencias para otros bienes. A cambio, los países sudamericanos reducirán gravámenes sobre productos europeos, consolidando así una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Para la Argentina, esto significa una profunda apertura de mercados hacia la UE, que ya es uno de los destinos más relevantes de exportaciones, en especial en sectores como el agroindustrial, energético, minero e industrial.

La Unión Europea es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en el país, y la estabilidad que ofrece el acuerdo podría traducirse en una mayor llegada de capitales destinados a proyectos productivos y de infraestructura.

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La UE ya es un socio clave para la Argentina. En 2025, la UE fue el tercer destino de las exportaciones locales, detrás de China y Brasil. En esos doce meses, las ventas al bloque europeo sumaron 8.486 millones de dólares, un alza de 2,6% respecto de 2024. En tanto, las importaciones fueron por 10.478 millones de dólares, con lo que el saldo comercial fue negativo para la Argentina en 1.992 millones de dólares. Esta región concentró el 9,7% de las ventas argentinas al exterior y el 13,8% de las compras.

Con el acuerdo se prevén mejoras arancelarias concretas para productos clave de la canasta exportadora argentina. La carne vacuna, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60%, accederá a nuevas cuotas con aranceles reducidos o nulos; los langostinos y calamares pasarán a tributar 0%; la merluza y la miel también ingresarán sin aranceles, al igual que una amplia variedad de frutas y cítricos, como limones, peras, arándanos, cerezas y kiwi. Además, se otorgarán las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas por la UE para productos como carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol.

En términos de impacto macroeconómico, las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un plazo de diez años.