Las billeteras digitales pagarán menos: limitaron a los fondos money market y caen las tasas
La nueva regulación obliga a los fondos de liquidez inmediata a reducir su exposición en cauciones bursátiles.
Las billeteras digitales empezarán a pagar menos rendimiento diario desde el 1 de diciembre, por una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La disposición, formalizada en la Resolución General Nº1092, obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata —los money market— a rearmar la composición de sus carteras, un ajuste que impactará de lleno en las tasas que reciben los usuarios. Aunque los rendimientos ya venían reacomodándose tras las elecciones legislativas, en este caso la baja está directamente vinculada al nuevo marco regulatorio.
Qué cambia y por qué afecta a los rendimientos
Los fondos money market crecieron de la mano de las billeteras virtuales gracias a tres atributos centrales:
-
pagan rendimiento diario,
permiten retirar el dinero en cualquier momento,
mantienen un riesgo bajo.
Para lograrlo, invierten principalmente en plazos fijos tradicionales y precancelables, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles. Este último instrumento fue clave en los meses previos a las elecciones, cuando llegó a ofrecer tasas de tres dígitos.
La nueva normativa impone un límite máximo del 20% de la cartera para inversiones en cauciones. Hasta ahora, estos fondos podían destinar una porción mayor y, de hecho, al 7 de noviembre tenían 26% de su patrimonio colocado allí, según datos de la CAFCI compilados por PPI.
El cambio responde a un pedido directo del Banco Central (BCRA), que alertó sobre un "incremento significativo" de los fondos money market en ese mercado. Según la CNV, el tope busca preservar el funcionamiento de la política monetaria.
Para cumplir con la nueva regla, los fondos deberán reducir posiciones por unos 6 puntos porcentuales, lo que implica liberar cerca de $2,4 billones y redirigirlos hacia otros instrumentos. Desde PPI advierten que esta reasignación empujará a una baja de rendimientos y podría tener efectos indirectos sobre el tipo de cambio.
Hacia dónde irá la liquidez
De acuerdo con Delphos Investment, la mayor parte del dinero saliente de las cauciones migrará a instrumentos de tasa fija de corto plazo, en línea con la estrategia del Gobierno de abaratar el costo del crédito. El objetivo implícito es dirigir la liquidez hacia el sistema bancario y que los fondos financien a las entidades, en lugar de concentrarse en colocaciones de muy corto plazo.
Las tasas actuales, fondo por fondo
A continuación, los rendimientos vigentes entre el 26 y 27 de noviembre de 2025, antes de que la nueva regulación impacte de lleno:
-
Allaria Ahorro – Clase E (Allaria): TNA 25,30% – Patrimonio $155 mil millones
Adcap Ahorro Pesos – Clase A (Adcap): TNA 25,09% – Patrimonio $156 mil millones
Toronto Trust Ahorro – Clase A (Toronto Ahorro): TNA 24,37% – Patrimonio $52 mil millones
Ualintec Ahorro Pesos – Clase A (Ualá): TNA 24,01% – Patrimonio $161 mil millones
Cocos Ahorro – Clase A (Cocos Capital): TNA 23,93% – Patrimonio $2.294 millones
Super Ahorro $ – Clase A (Santander): TNA 23,67% – Patrimonio $2 billones
Delta Pesos – Clase X (Personal Pay): TNA 23,12% – Patrimonio $413 mil millones
Balanz Capital Money Market – Clase A (Balanz): TNA 23,03% – Patrimonio $274 mil millones
Premier Renta CP en Pesos – Clase A (Supervielle): TNA 21,78% – Patrimonio $328 mil millones
Mercado Fondo – Clase A (Mercado Pago): TNA 21,62% – Patrimonio $5,5 billones
IEB Ahorro – Clase A (IEB+): TNA 21,36% – Patrimonio $3.835 millones
Fima Premium – Clase P (Lemon): TNA 21,26% – Patrimonio $19 mil millones
Alpha Pesos – Clase A (ICBC): TNA 21,02% – Patrimonio $1,1 billón
SBS Ahorro Pesos – Clase A (Claro Pay): TNA 20,77% – Patrimonio $17 mil millones
Fima Premium – Clase A (Banco Galicia): TNA 20,75% – Patrimonio $2,9 billones
Pionero Pesos – Clase A (Banco Macro): TNA 20,22% – Patrimonio $156 mil millones
ST Zero – Clase D (LB Finanzas / AstroPay): TNA 18,57% – Patrimonio $60 mil millones
