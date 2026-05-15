Salarios a la baja: solo tres gremios ganaron poder adquisitivo frente a la inflación
En marzo pasado, los sueldos del sector privado registrado volvieron a perder poder de compra, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.
Un grupo muy reducido de gremios logró ganarle a la inflación con negociaciones paritarias cuyos resultados significaron, en concreto, un mejoramiento del poder adquisitivo real de sus trabajadores durante el último año.
Según lo informado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, los salarios del empleo registrado privado mostraron de conjunto un nuevo retroceso en marzo, perdiendo 0,3% de su capacidad de compra respecto al mes anterior.
Mientras tanto, el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) experimentó una contracción real del 0,5% en el mismo período; es decir que durante los últimos doce meses perdieron respecto a su capacidad de compra.
En marzo, sin embargo, el poder adquisitivo del salario medio registrado se ubicó tres puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en noviembre de 2023; pero la remuneración promedio pactada en los principales convenios colectivos acumuló una caída real de 6% desde esa fecha.
En cuanto a la comparación interanual, entre marzo de 2025 e igual mes de 2026 el salario promedio de convenio perdió 5% de poder adquisitivo, mientras que la merma en el salario medio registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue de 1%.
Qué gremios ganaron y perdieron poder adquisitivo
Como se indicó, un pequeño grupo de gremios logró pudo obtener incrementos reales para sus trabajadores por medio de ajustes nominales que superaron la evolución de los precios, a saber:
- Aceiteros: encabezan la acotada lista con un aumento del 12,7%.
- Encargados de edificio: se ubican en el segundo lugar con +5,6%.
- Transporte automotor: en tercer lugar, con +3,8%.
En el extremo opuesto, es decir aquellos gremios que a pesar de los ajustes perdieron significativamente poder adquisitivo, están:
- Textiles: registraron una baja de 12,3%.
- Gastronómicos: -9,5%.
- Calzado: -8,4%.
- Seguridad: -8,4%.
- Alimentación: -8%.
- Indumentaria: 7,9%.
Otras actividades, como Bancarios, Concesionarios de autos, Entidades deportivas y civiles, Gráficos y Maestranza, presentaron variaciones mínimas, próximas a cero o levemente negativas.
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