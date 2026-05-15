Salarios a la baja: solo tres gremios ganaron poder adquisitivo frente a la inflación

Qué gremios ganaron y perdieron poder adquisitivo

aceiteros Aceiteros.

Como se indicó, un pequeño grupo de gremios logró pudo obtener incrementos reales para sus trabajadores por medio de ajustes nominales que superaron la evolución de los precios, a saber:

Aceiteros: encabezan la acotada lista con un aumento del 12,7%. Encargados de edificio: se ubican en el segundo lugar con +5,6%. Transporte automotor: en tercer lugar, con +3,8%.

En el extremo opuesto, es decir aquellos gremios que a pesar de los ajustes perdieron significativamente poder adquisitivo, están:

Textiles: registraron una baja de 12,3%. Gastronómicos: -9,5%. Calzado: -8,4%. Seguridad: -8,4%. Alimentación: -8%. Indumentaria: 7,9%.

Otras actividades, como Bancarios, Concesionarios de autos, Entidades deportivas y civiles, Gráficos y Maestranza, presentaron variaciones mínimas, próximas a cero o levemente negativas.