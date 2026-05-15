Semana laboral de cuatro días: los impresionantes resultados de un país que sorprenden al mundo
Seis años después de implementar una reducción en los tiempos de trabajo, Islandia reveló cuáles fueron las consecuencias.
A seis años de haber aplicado la reducción de la jornada laboral, Islandia mostró resultados que hoy sorprenden al mundo entero. Según los últimos datos, no solo se mantuvieron los niveles de productividad, sino que además se lograron importantes mejoras económicas y sociales.
A partir de 2019, Islandia implementó un esquema de trabajo de 36 horas semanales y sin reducción salarial. Actualmente, cerca del 86% de los trabajadores cuentan con jornadas más cortas o con la posibilidad de acceder a ese beneficio.
Cuando el modelo se planteó por primera vez, desató muchas dudas respecto a su impacto en el rendimiento laboral, la capacidad de las empresas para sostener sus objetivos y, sobre todo, en la economía a nivel país. Se hablaba de descenso en la productividad, altos costos y pérdidas.
Sin embargo, análisis realizados después de varios años mostraron que muchas de esas dudas nunca se concretaron. Por el contrario, solo se obtuvieron mejoras.
El impacto positivo de la semana laboral de cuatro días
Uno de los principales resultados positivos en Islandia estuvo relacionado con la productividad: estudios mostraron que el rendimiento laboral registró una mejora sostenida, con un crecimiento anual cercano al 1,5%.
A su vez, la jornada de cuatro días permitió una disminución de los niveles de estrés en los empleados y un aumento del bienestar general gracias a un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal. También se registró una reducción del burnout o agotamiento laboral.
La economía de Islandia también reflejó resultados positivos. El país alcanzó un crecimiento del 4,9% en 2025, muy por encima del promedio en Europa, que rondó el 2%. Esto se debe principalmente a que los trabajadores tienen mayor tiempo libre para dedicarlo a actividades recreativas, consumo y sectores vinculados al ocio y los servicios.
Cuáles fueron las claves de las mejoras
Las mejoras no estuvieron ligadas únicamente a trabajar menos horas, sino también a una reorganización dentro de las empresas. Para sostener el nuevo esquema laboral, muchas compañías pasaron a tener reuniones más cortas, eliminaron tareas innecesarias, acortaron los descansos y optaron por métodos más eficientes.
Debido a que tanto los jefes como sus empleados tenían como objetivo que la medida funcionara, mejoró la cooperación y colaboración entre todos los sectores involucrados.
Por otro lado, una parte esencial del éxito de la reducción de horas laborales fue la implementación de la digitalización en las empresas para optimizar procesos y reducir tiempos.
Islandia cuenta con una de las conexiones de Internet más desarrolladas de Europa y desde hace años impulsa la formación tecnológica en escuelas y universidades, lo que facilitó la adaptación de los trabajadores más jóvenes a modelos laborales más flexibles.
Además del impacto económico y productivo, distintos estudios destacaron cambios sociales. Entre ellos, una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas y una mejora en la igualdad de género dentro de los hogares.
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