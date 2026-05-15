Semana laboral de cuatro días: los impresionantes resultados de un país que sorprenden al mundo

Uno de los principales resultados positivos en Islandia estuvo relacionado con la productividad: estudios mostraron que el rendimiento laboral registró una mejora sostenida, con un crecimiento anual cercano al 1,5%.

A su vez, la jornada de cuatro días permitió una disminución de los niveles de estrés en los empleados y un aumento del bienestar general gracias a un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal. También se registró una reducción del burnout o agotamiento laboral.

La economía de Islandia también reflejó resultados positivos. El país alcanzó un crecimiento del 4,9% en 2025, muy por encima del promedio en Europa, que rondó el 2%. Esto se debe principalmente a que los trabajadores tienen mayor tiempo libre para dedicarlo a actividades recreativas, consumo y sectores vinculados al ocio y los servicios.

Cuáles fueron las claves de las mejoras

jovenes trabajando La productividad, la economía y el bienestar social mejoraron tras el cambio

Las mejoras no estuvieron ligadas únicamente a trabajar menos horas, sino también a una reorganización dentro de las empresas. Para sostener el nuevo esquema laboral, muchas compañías pasaron a tener reuniones más cortas, eliminaron tareas innecesarias, acortaron los descansos y optaron por métodos más eficientes.

Debido a que tanto los jefes como sus empleados tenían como objetivo que la medida funcionara, mejoró la cooperación y colaboración entre todos los sectores involucrados.

jovenes trabajando La Generación Z fue impulsora del cambio en la modalidad de empleo

Por otro lado, una parte esencial del éxito de la reducción de horas laborales fue la implementación de la digitalización en las empresas para optimizar procesos y reducir tiempos.

Islandia cuenta con una de las conexiones de Internet más desarrolladas de Europa y desde hace años impulsa la formación tecnológica en escuelas y universidades, lo que facilitó la adaptación de los trabajadores más jóvenes a modelos laborales más flexibles.

Además del impacto económico y productivo, distintos estudios destacaron cambios sociales. Entre ellos, una mayor participación de los hombres en las tareas domésticas y una mejora en la igualdad de género dentro de los hogares.