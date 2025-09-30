Las billeteras virtuales suspendieron la venta del dólar oficial: qué dijo el Banco Central

cocos dolar apagar

Sbdar aseguró que su "proveedor de dólar oficial" le extendió el pedido en cuestión, y según el sitio Ámbito Financiero la entidad en cuestión es el BIND Banco Industrial, desde donde no hablaron con los medios al respecto de este tema.

Pero desde el Banco Central insistieron en que "no hay ningún cambio normativo para la compra de divisas por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al MLC a través de los bancos y entidades autorizadas".

Esto significa que existe una pulseada específica contra las plataformas financieras y las billeteras virtuales, sobre todo porque desde la entidad que dirige Santiago Bausili señalaron: "La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones".

El propio Santiago Bausili remarcó que "no hubo ninguna medida tomada hoy", en referencia a este martes, sino que "lo que pasó es que nos encontramos con entidades no autorizadas realizando transacciones en mercado de cambios para personas humanas".

Mientras tanto, Cocos estaría intentando adquirir el banco Voii y Mercado Pago directamente habría pedido la licencia bancaria para operar con el dólar oficial como los bancos tradicionales y casas de cambio.