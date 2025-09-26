El Gobierno retomó un cepo al dólar: cómo se aplica este paso atrás y a quiénes afecta

La restricción también aplica a la inversa, como es habitual en este tipo de normativas: para poder comprar dólar oficial, no se tiene que haber operado MEP o CCL en los 90 días previos. En concreto, la nueva norma bloquea el acceso en ambas direcciones.

A quiénes afecta la disposición del Banco Central

La medida afecta a todos los ahorristas e inversores que utilizan su cupo para comprar dólar oficial (también conocido como "dólar ahorro" o a través del MULC y que, a su vez, operan en el mercado de capitales para adquirir dólares financieros.

El objetivo principal del Gobierno es desarticular así la maniobra conocida como "rulo" o "puré", una práctica que se había masificado y consiste en comprar dólares baratos en el mercado oficial para venderlos inmediatamente más caros en el mercado financiero (MEP), obteniendo una ganancia instantánea y generando más presión sobre las reservas del BCRA.