El salto del dólar y su impacto en el precio del auto 0km
Dentro de tantas marcas y modelos, existen algunos accesibles que logran cautivar por su andar y eficiencia en la calle. Los detalles en la nota.
Seleccionar un coche económico, pero de gran respuesta en la carretera es complejo, ya que solo pocas marcas logran combinar estas dos características en un vehículo. Por ejemplo, algunas fabrican automóviles accesibles para el bolsillo, pero su rendimiento no es el esperado y viceversa.
En este contexto, el Renault Kwid se mantiene como la opción más barata del país dentro de los 0km. Su valor refleja la tendencia del sector: en julio costaba $19.990.000, en agosto trepó a $20.990.000 y en septiembre ya se comercializa a $22.160.000, lo que marca un nuevo piso para acceder a un vehículo cero kilómetro en Argentina.
Ranking de los autos 0km más baratos-septiembre 2025
Renault Kwid: $22.160.000
Fiat Mobi: $24.096.000
Hyundai HB20: $25.400.000
JAC S2: US$19.900 (equivalente a $27.362.500)
Chevrolet Onix: $27.477.900
Citroën C3: $27.840.000
Fiat Argo: $27.898.000
Fiat Cronos: $27.959.000
Toyota Yaris: $28.324.000
Peugeot 208: $28.540.000
El listado confirma que ya no hay modelos nuevos por debajo de los $22 millones, y que los incrementos mensuales alcanzan a todas las marcas, desde los citycars hasta los hatchbacks y sedanes de mayor volumen.
Los autos más vendidos en lo que va del año
El podio de patentamientos está liderado por autos de gama media y pick ups, reflejando las preferencias del consumidor argentino:
Fiat Cronos – 23.924 unidades
Toyota Yaris – 22.981
Peugeot 208 – 22.901
Toyota Hilux – 22.077
Ford Ranger – 18.468
Volkswagen Amarok – 18.388
Volkswagen Polo – 16.550
Toyota Corolla Cross – 14.165
Volkswagen Taos – 13.152
Chevrolet Tracker – 12.806
El fenómeno deja un contraste interesante: mientras los autos más baratos suben de precio mes a mes, los modelos intermedios y las pick ups concentran la mayor parte de las ventas.
