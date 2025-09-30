MinutoUno

El salto del dólar y su impacto en el precio del auto 0km

Dentro de tantas marcas y modelos, existen algunos accesibles que logran cautivar por su andar y eficiencia en la calle. Los detalles en la nota.

Seleccionar un coche económico, pero de gran respuesta en la carretera es complejo, ya que solo pocas marcas logran combinar estas dos características en un vehículo. Por ejemplo, algunas fabrican automóviles accesibles para el bolsillo, pero su rendimiento no es el esperado y viceversa.

En este contexto, el Renault Kwid se mantiene como la opción más barata del país dentro de los 0km. Su valor refleja la tendencia del sector: en julio costaba $19.990.000, en agosto trepó a $20.990.000 y en septiembre ya se comercializa a $22.160.000, lo que marca un nuevo piso para acceder a un vehículo cero kilómetro en Argentina.

Ranking de los autos 0km más baratos-septiembre 2025

  • Renault Kwid: $22.160.000

  • Fiat Mobi: $24.096.000

  • Hyundai HB20: $25.400.000

  • JAC S2: US$19.900 (equivalente a $27.362.500)

  • Chevrolet Onix: $27.477.900

  • Citroën C3: $27.840.000

  • Fiat Argo: $27.898.000

  • Fiat Cronos: $27.959.000

  • Toyota Yaris: $28.324.000

  • Peugeot 208: $28.540.000

El listado confirma que ya no hay modelos nuevos por debajo de los $22 millones, y que los incrementos mensuales alcanzan a todas las marcas, desde los citycars hasta los hatchbacks y sedanes de mayor volumen.

Los autos más vendidos en lo que va del año

El podio de patentamientos está liderado por autos de gama media y pick ups, reflejando las preferencias del consumidor argentino:

  • Fiat Cronos – 23.924 unidades

  • Toyota Yaris – 22.981

  • Peugeot 208 – 22.901

  • Toyota Hilux – 22.077

  • Ford Ranger – 18.468

  • Volkswagen Amarok – 18.388

  • Volkswagen Polo – 16.550

  • Toyota Corolla Cross – 14.165

  • Volkswagen Taos – 13.152

  • Chevrolet Tracker – 12.806

El fenómeno deja un contraste interesante: mientras los autos más baratos suben de precio mes a mes, los modelos intermedios y las pick ups concentran la mayor parte de las ventas.

