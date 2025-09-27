Cómo comprar dólares en billeteras virtuales: conocé acá el paso a paso
El avance de la tecnología permite acceder a la moneda estadounidense desde la comodidad del hogar y en simples pasos. Los detalles en la nota.
Las billeteras virtuales se convirtieron en el mejor amigo de cada usuario, aportándole flexibilidad para realizar diferentes operaciones en simples pasos y sin salir de su hogar. En estos tiempos, ya no es necesario acudir a entidades bancarias para realizar transferencias o pagos, lo que se traduce en mayor comodidad y seguridad al mismo tiempo.
Sin embargo, ahora también es posible adquirir dólares de manera sencilla y en simples pasos. Si bien es un proceso riguroso y de varios pasos, cualquier usuario puede comprar la moneda estadounidense desde cualquier smartphone y computadora.
Cómo comprar dólar MEP
- Paso 1: Abrir la cuenta a través de un broker (ALyC) o algunos bancos por home banking.
- Paso 2: Cargar los datos registrando DNI, CUIL, una selfie y vinculando la cuenta bancaria o billetera digital.
- Paso 3: Depositar pesos transfiriendo fondos desde la cuenta bancaria a la cuenta comitente.
- Paso 4: Elegir un bono como el AL30 u otros habilitados para la operación.
- Paso 5: Definir el monto indicando cuánto se quiere invertir y consultando la cotización de dólares aproximada.
- Paso 6: Confirmar la compra completando la operación en la plataforma del broker o banco.
- Paso 7: Esperar el período de parking de un día hábil antes de vender los bonos.
- Paso 8: Transferir los dólares a la cuenta bancaria en dólares del titular.
Cómo comprar dólar MEP en Mercado Pago
- Paso 1: Aceptar Términos y Condiciones de la plataforma
- Paso 2: Ir a la sección de dólares y seleccionar “Compra”.
- Paso 3: Ingresar el monto deseado y confirmar la operación.
- Paso 4: Los dólares aparecerán en la app dentro de 24 horas hábiles.
Cómo comprar dólar en Naranja X
- Descargar la app: Instalar Naranja X desde Google Play o App Store.
- Crear cuenta de inversión: Acceder a “Operar con Dólar MEP” y completar el formulario con los datos solicitados.
- Abrir la opción de compra: Entrar a la app y seleccionar “Operar con Dólar MEP”.
- Comprar dólares: Elegir la opción de compra, ingresar el monto en pesos y confirmar la operación.
- Esperar un día hábil: Cumplir el período de parking antes de disponer de los dólares.
- Usar los dólares: Guardarlos en la app o transferirlos a una cuenta bancaria en dólares sin cargos adicionales.
