Cómo comprar dólares en billeteras virtuales: conocé acá el paso a paso

El avance de la tecnología permite acceder a la moneda estadounidense desde la comodidad del hogar y en simples pasos. Los detalles en la nota.

Estos son los pasos a seguir para comparar dólares desde cualquier billetera virtual. 

Las billeteras virtuales se convirtieron en el mejor amigo de cada usuario, aportándole flexibilidad para realizar diferentes operaciones en simples pasos y sin salir de su hogar. En estos tiempos, ya no es necesario acudir a entidades bancarias para realizar transferencias o pagos, lo que se traduce en mayor comodidad y seguridad al mismo tiempo.

Sin embargo, ahora también es posible adquirir dólares de manera sencilla y en simples pasos. Si bien es un proceso riguroso y de varios pasos, cualquier usuario puede comprar la moneda estadounidense desde cualquier smartphone y computadora.

Cómo comprar dólar MEP

mercado pago
En Mercado Pago, los dólares tardan hasta 24 horas hábiles en impactar en la cuenta.

  • Paso 1: Abrir la cuenta a través de un broker (ALyC) o algunos bancos por home banking.
  • Paso 2: Cargar los datos registrando DNI, CUIL, una selfie y vinculando la cuenta bancaria o billetera digital.
  • Paso 3: Depositar pesos transfiriendo fondos desde la cuenta bancaria a la cuenta comitente.
  • Paso 4: Elegir un bono como el AL30 u otros habilitados para la operación.
  • Paso 5: Definir el monto indicando cuánto se quiere invertir y consultando la cotización de dólares aproximada.
  • Paso 6: Confirmar la compra completando la operación en la plataforma del broker o banco.
  • Paso 7: Esperar el período de parking de un día hábil antes de vender los bonos.
  • Paso 8: Transferir los dólares a la cuenta bancaria en dólares del titular.

Cómo comprar dólar MEP en Mercado Pago

  • Paso 1: Aceptar Términos y Condiciones de la plataforma
  • Paso 2: Ir a la sección de dólares y seleccionar “Compra”.
  • Paso 3: Ingresar el monto deseado y confirmar la operación.
  • Paso 4: Los dólares aparecerán en la app dentro de 24 horas hábiles.

Cómo comprar dólar en Naranja X

  • Descargar la app: Instalar Naranja X desde Google Play o App Store.
  • Crear cuenta de inversión: Acceder a “Operar con Dólar MEP” y completar el formulario con los datos solicitados.
  • Abrir la opción de compra: Entrar a la app y seleccionar “Operar con Dólar MEP”.
  • Comprar dólares: Elegir la opción de compra, ingresar el monto en pesos y confirmar la operación.
  • Esperar un día hábil: Cumplir el período de parking antes de disponer de los dólares.
  • Usar los dólares: Guardarlos en la app o transferirlos a una cuenta bancaria en dólares sin cargos adicionales.

