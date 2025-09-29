Dólar: se espera una fuerte liquidación del campo y una renovada presión sobre la brecha
Para frenar el "rulo", el gobierno de Javier Milei reinstauró restricciones para operar con dólar MEP y CCL lo que sumaría presión a la brecha entre el oficial y los dólares financieros.
El mercado cambiario se prepara para la apertura de este con una marcada expectativa, luego de una semana definida por las medidas del equipo económico de Luis Caputo para frenar un "rulo" realizado entre el dólar oficial y los dólares financieros. La reimposición de las restricciones cruzadas, el efecto sobre el precio de los tipos de cambio y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro, son dos de los temas que seguirán en la agenda de los operadores.
Es importante recordar que el dólar oficial en el Banco Nación cerró en 1.350 pesos para la venta el viernes, mientras que el dólar mayorista, referencia del mercado, se ubicó en 1.326 pesos. El dólar blue, finalizó a 1.440 pesos, ampliando la brecha al 8,6% con el dólar oficial. El MEP concluyó la semana en 1.433,53 pesos, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) lo hizo en 1.472,51 pesos.
La decisión de impedir por 90 días la compra de dólares financieros a quienes accedan al mercado oficial tuvo un efecto inmediato. Gracias a las liquidaciones del agro y las restricciones cambiarias del viernes, las reservas brutas del Banco Central (BCRA) crecieron 1.889 millones de dólares el viernes pasado, lo cual significó el mayor incremento diario desde el 4 de agosto pasado, para superar los 41 mil millones de dólares. Esto fue producto, fundamentalmente, de las compras del Tesoro, que alcanzaron los 1.345 millones de dólares, confirmó el ministro Caputo, en una jornada en la que el BCRA reinstauró una medida del cepo al dólar (restricción cruzada) para cortar con un rulo financiero.
Hoy es el último día de fuertes liquidaciones del agro y se espera que el Tesoro vuelva a comprar fuerte, que le permita acumular lo suficiente para pagar los vencimientos de enero.
Según cálculos de la Consultora 1816, entre este lunes y martes el sector agroexportador debería liquidar alrededor de 2.700 millones de dólares, completando así un flujo total estimado en 6.300 millones de dólares. “Si el Tesoro mantiene el ritmo de compras actual —equivalente al 77% de lo liquidado—, terminará esta etapa con adquisiciones cercanas a 3.800 millones de dólares”, estimaron.
La consultora también destacó la importancia de que el menú de instrumentos ofrecido por la Secretaría de Finanzas en la última licitación incluyera bonos dólar linked, lo que permite canalizar la demanda de cobertura cambiaria.
En conclusión, la mayoría de los analistas prevé que la brecha cambiaria permanecerá elevada, como reacción a las restricciones implementadas el viernes pasado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario