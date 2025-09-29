Dólar: se espera una fuerte liquidación del campo y una renovada presión sobre la brecha

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Según cálculos de la Consultora 1816, entre este lunes y martes el sector agroexportador debería liquidar alrededor de 2.700 millones de dólares, completando así un flujo total estimado en 6.300 millones de dólares. “Si el Tesoro mantiene el ritmo de compras actual —equivalente al 77% de lo liquidado—, terminará esta etapa con adquisiciones cercanas a 3.800 millones de dólares”, estimaron.

La consultora también destacó la importancia de que el menú de instrumentos ofrecido por la Secretaría de Finanzas en la última licitación incluyera bonos dólar linked, lo que permite canalizar la demanda de cobertura cambiaria.

En conclusión, la mayoría de los analistas prevé que la brecha cambiaria permanecerá elevada, como reacción a las restricciones implementadas el viernes pasado.