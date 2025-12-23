El salario registrado subió 2% en octubre, pero volvió a perder frente a la inflación
Según el INDEC, los ingresos formales aumentaron por debajo del IPC del mes octubre y, en lo que va del año, ya acumulan una leve pérdida real.
Según el Índice de Salarios del INDEC, el salario registrado, que incluye a trabajadores del sector público y privado formal, aumentó 2% en octubre, pero volvió a ubicarse por debajo de la inflación del mes, que fue del 2,3%.
De esta manera, los ingresos formales no lograron recuperar poder adquisitivo. En lo que va del año, los salarios registrados acumulan una suba del 24%, mientras que la inflación alcanzó el 24,8%, lo que implica una caída real del 0,66%, de acuerdo con los datos oficiales.
El deterioro es más profundo si se observa el período iniciado en noviembre de 2023. Según estimaciones publicadas por Ámbito, el conjunto de los trabajadores registrados perdió un 5,77% de poder adquisitivo desde el inicio del actual gobierno.
El sector público es el más afectado por esta dinámica. Los salarios de los trabajadores estatales registran una caída acumulada del 14,4% en términos reales desde fines de 2023, producto de aumentos que quedaron sistemáticamente por debajo del avance de los precios.
Los números reflejan que, pese a los incrementos nominales, los salarios continúan corriendo por detrás de la inflación, con un impacto especialmente severo sobre el empleo estatal.
Manuel Adorni reconoce que se necesitan "dos, tres o cuatro trabajos para tener un sueldo para vivir"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes un brindis de fin de año con periodistas en Casa Rosada, donde terminó reconociendo la caída y destrucción de los salarios, algo que contradice las constantes afirmaciones del presidente Javier Milei.
El exvocero estuvo acompañado por Javier Lanari y los ministros de Capita Humano, Sandra Pettovello, y del Interior, Diego Santilli; según el video compartido por el periodista Fabian Waldman, quien aclaró que el saludo fue "sin sidra".
"A mí me van a seguir viendo las conferencias. Obviamente tenemos que ordenarnos, pero yo le dije que iba a seguir con regularidad", le indicó Adorni a los trabajadores de prensa presentes. De todos modos, aclaró que sus ruedas de prensa deberán esperar, al menos, hasta febrero.
Al mismo tiempo, el funcionario anunció que el próximo martes habrá una conferencia en la que "va a haber seguramente cosas que contar".
En una versión más empática con los trabajadores de prensa que en sus tiempos de vocero, el jefe de Gabinete agradeció "por la buena onda y por por compartir este año" con él y con los demás funcionarios.
"Que tengan una gran Nochebuena, muy feliz Navidad para los que son creyentes, y para los que no descansan y que también tengan un gran gran año el que viene en lo personal y también en lo laboral", expresó Adorni.
En el final de su brindis, el funcionario sorprendió con una declaración en la que reconoce el deterioro de los salarios.
