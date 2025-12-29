Los ADRs trepan hasta 2,6% y los bonos avanzan tras la aprobación del Presupuesto 2026

En la plaza local, el S&P Merval trepa 1,4% en pesos a 3.157.267,31 puntos, mientras que medido en dólares lo hace 1,4% a 2.061,14 puntos.

Los papeles cotizan con subas generalizadas de hasta el 2,4% encabezados por Grupo Supervielle; Banco BBVA (+2,2%); y Loma Negra (+1,9%). En contraste, Transener se hunde 3,9% en medio del avance del Gobierno en su intención por privatizar la empresa de transmisión de energía eléctrica.