Las ventas navideñas apenas subieron y sobre un mayor endeudamiento familiar

El balance del comercio pyme para una Navidad gasolera

came 1

De acuerdo a los comerciantes consultados por la CAME, el desempeño de las ventas presentó un balance dispar: el 32,7% señaló que los resultados fueron mejores o mucho mejores de los esperados, mientras que el 21,4% consideró que estuvieron por debajo de sus previsiones; mientras que el 45,9% afirmó que las ventas se ubicaron en línea con lo que habían proyectado para estas fechas.

Con relación al impacto de la Navidad en el balance comercial mensual, el 40,9% de los consultados indicó que las ventas “sumaron, pero no modificaron el panorama general” de constante baja en las ventas.

En tanto, el 31,1% sostuvo que tuvieron un impacto moderado en el desempeño del mes, y el 21,9% afirmó que fueron determinantes para impulsar las ventas, mientras que el 6,1% restante señaló que no tuvieron incidencia significativa.

Ticket promedio y ventas por rubro

El ticket promedio de las compras navideñas alcanzó los $36.266. El valor más alto se registró en el rubro calzado y marroquinería, con un promedio de $60.041, mientras que el más bajo correspondió a librerías, con $34.484, según da cuenta el informe de CAME del que da cuenta Ámbito.com.

Por rubros, de los seis grandes sectores relevados se registraron subas en perfumería (+27,8%), calzado y marroquinería (+3,3%) e indumentaria (+1,3%). En contraste, se observaron caídas en librerías (-1,4%), equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y juguetería (-6,6%).