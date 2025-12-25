El ajuste llegó a los hogares: siete de cada diez argentinos redujeron gastos en los últimos meses

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

En términos de consumo, el ajuste implicó una redefinición de prioridades. El trabajo de la UBA señala que los hogares tendieron a concentrar sus gastos en productos esenciales, relegando rubros como indumentaria y librerías, que figuran entre los más afectados por la contracción. Esta tendencia coincide con otros relevamientos sectoriales y con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró una caída interanual del 4,1% en las ventas minoristas de pymes durante noviembre.

Aun en este contexto adverso, el estudio muestra que persisten ciertos criterios vinculados al consumo responsable. El 75% de los encuestados afirmó considerar aspectos sociales o ambientales al momento de elegir alimentos y bebidas, y casi el 70% manifestó estar dispuesto a pagar un precio más alto por productos sustentables.

El informe concluye que más de uno de cada dos consumidores combina tres factores: conciencia social o ambiental, disposición a pagar un costo extra y antecedentes concretos de compra, incluso en un escenario de fuerte restricción económica.