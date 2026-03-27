Llega abril con más golpes al bolsillo: los aumentos que se vienen
Uno por uno, las fuertes subas que acompañarán el inicio del cuarto mes del año, afectando a servicio esenciales para la mayoría de los argentinos.
Arranca abril acompañado de nuevos aumentos en servicios esenciales para la mayoría de los argentinos, que impactarán tanto en el bolsillo como en la inflación que calcula mensualmente el intervenido Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Transporte público, prepagas y alquileres, son solo algunos de los servicios que sufrirán nuevos ajustes, con una importante suba en las facturas de electricidad que se recibirán el mes siguiente, cercana al 17%, como se puede apreciar a continuación.
Electricidad
Edesur
En Edesur, los hogares de altos ingresos afrontarán un cargo fijo de $1.393,73 y un variable de $115,29 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $2.925,47 y el variable a $115,74.
Para los usuarios subsidiados, el cargo variable se reduce a $44,46 mientras no se supere el consumo base. Los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro abonarán bajo las mismas condiciones que los hogares subsidiados.
Edenor
En Edenor, los usuarios de altos ingresos deberán pagar un cargo fijo de $1.414,93 y un variable de $115,28 para consumos de hasta 150 kWh. Con 400 kWh, el fijo asciende a $3.017,82 y el variable a $115,79. Los hogares subsidiados mantienen el cargo fijo y acceden a un variable reducido de $44,29 hasta los 300 kWh.
Transporte público
En el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se aplicará la actualización según la fórmula IPC de febrero + 2% adicional, dejando el valor del boleto mínimo en $873,37 en la provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires
Con SUBE registrada
- Tramo de 0 a 3 km: $873,37
- Tramo de 3 a 6 km: $972,93
- Tramo de 6 a 12 km: $1.047,14
- Tramo de 12 a 27 km: $1.122,90
- Más de 27 km: $1.197,39
Sin SUBE registrada
- Tramo de 0 a 3 km: $1.388,66
- Tramo de 3 a 6 km: $1.546,95
- Tramo de 6 a 12 km: $1.664,96
- Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42
- Más de 27 km: $1.903,85
Ciudad de Buenos Aires
- Tramo de 0 a 3 km: $715,26
- Tramo de 3 a 6 km: $794,76
- Tramo de 6 a 12 km: $856
- Tramo de 12 a 27 km: $917,28
Alquileres
Los ajustes de marzo impactarán también en los alquileres cuyos contratos se rijan todavía bajo la derogada Ley de Alquileres: subirán 33,3%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). En tanto, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, que se actualizan mediante la fórmula “Casa Propia”, muestran un índice de 47,64%, según publica Ámbito.com.
Agua
AySA aplicará en abril un aumento del 4% en la tarifa, según la Resolución ERAS N°53/25 publicada en el Boletín Oficial. La actualización forma parte del esquema transitorio dispuesto entre enero y abril de 2026, luego del atraso tarifario acumulado durante 2025.
Además, continuará vigente la Tarifa Social para mitigar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables. También se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, un beneficio que alcanza al 48% de los usuarios residenciales.
De acuerdo con el cuadro tarifario, la factura media mensual sin impuestos en abril de 2026 será de $34.296 para el zonal alto, de $31.146 para el medio y de $25.026 para el bajo. El promedio general será de $29.094.
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán alrededor de 2,9% en abril, que coincide con la inflación de febrero. No obstante, los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario