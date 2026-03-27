Llega abril con más golpes al bolsillo: los aumentos que se vienen

Transporte público

En el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se aplicará la actualización según la fórmula IPC de febrero + 2% adicional, dejando el valor del boleto mínimo en $873,37 en la provincia de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires

Con SUBE registrada

Tramo de 0 a 3 km: $873,37

Tramo de 3 a 6 km: $972,93

Tramo de 6 a 12 km: $1.047,14

Tramo de 12 a 27 km: $1.122,90

Más de 27 km: $1.197,39

subte SUBE

Sin SUBE registrada

Tramo de 0 a 3 km: $1.388,66

Tramo de 3 a 6 km: $1.546,95

Tramo de 6 a 12 km: $1.664,96

Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42

Más de 27 km: $1.903,85

Ciudad de Buenos Aires

Tramo de 0 a 3 km: $715,26 Tramo de 3 a 6 km: $794,76 Tramo de 6 a 12 km: $856 Tramo de 12 a 27 km: $917,28

Alquileres

Los ajustes de marzo impactarán también en los alquileres cuyos contratos se rijan todavía bajo la derogada Ley de Alquileres: subirán 33,3%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). En tanto, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, que se actualizan mediante la fórmula “Casa Propia”, muestran un índice de 47,64%, según publica Ámbito.com.

Agua

facturas aysa.jpg

AySA aplicará en abril un aumento del 4% en la tarifa, según la Resolución ERAS N°53/25 publicada en el Boletín Oficial. La actualización forma parte del esquema transitorio dispuesto entre enero y abril de 2026, luego del atraso tarifario acumulado durante 2025.

Además, continuará vigente la Tarifa Social para mitigar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables. También se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, un beneficio que alcanza al 48% de los usuarios residenciales.

De acuerdo con el cuadro tarifario, la factura media mensual sin impuestos en abril de 2026 será de $34.296 para el zonal alto, de $31.146 para el medio y de $25.026 para el bajo. El promedio general será de $29.094.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán alrededor de 2,9% en abril, que coincide con la inflación de febrero. No obstante, los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.