Aumentan trenes y colectivos del AMBA desde este lunes: a cuánto se van los boletos
Las subas entran en vigencia desde este lunes 18 de mayo, en un nuevo golpe al bolsillo para los trabajadores de Buenos Aires.
Tras semanas de intensas negociaciones y tensiones cruzadas entre el Poder Ejecutivo y las cámaras empresarias, este lunes 18 de mayo entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario para los colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La actualización impactará de forma directa en el poder adquisitivo de los usuarios y sumará presión sobre el índice de inflación del quinto mes del año.
Aumento de colectivos: subas escalonadas hasta julio
De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional experimenta a partir de hoy un incremento del 2%. Los valores quedaron fijados de la siguiente manera según la condición del pasajero:
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SUBE registrada: El pasaje mínimo pasa de $700 a $714.
Tarifa Social: El valor se ubica en $321,30.
SUBE sin registrar: Aquellos usuarios que no hayan nominalizado su tarjeta abonarán una tarifa plana de $1.428.
Desde el área de Transporte aclararon que este mecanismo de ajuste indexado continuará durante los próximos meses, contemplando nuevas subas del 2% para junio ($728) y para julio ($742).
Asimismo, el Gobierno argumentó que estos valores aún se encuentran por debajo de las líneas de jurisdicción exclusiva: viajar en colectivos que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires es un 5,6% más caro, mientras que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires la diferencia trepa al 35,7%.
Aumento en trenes: un ajuste del 18% para iniciar el descongelamiento
En el sistema ferroviario el impacto en los bolsillos será sustancialmente mayor. A partir de la jornada de hoy, el boleto básico de tren sufre un salto del 18%, elevando el pasaje mínimo de los $280 actuales a $330.
El cronograma de incrementos para el transporte ferroviario ya quedó estipulado con un esquema decreciente hasta la primavera:
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Junio: Suba del 15% ($379)
Julio: Suba del 13% ($428)
Agosto: Suba del 12% ($480)
Septiembre: Suba del 10% ($528)
La explicación oficial para fundamentar este porcentaje responde a la necesidad de reducir la carga de los subsidios estatales y corregir el atraso de los valores.
Según las métricas oficiales, en diciembre de 2023 la tarifa abonada por el usuario cubría apenas el 2% del costo real del servicio; actualmente esa cobertura alcanza el 5% y el objetivo del Ministerio de Economía es que represente el 10% hacia el mes de septiembre.
La encrucijada inflacionaria y el reclamo empresarial
El ajuste de mitad de mes funciona como una estrategia para matizar el arrastre estadístico dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En abril, la inflación general consolidó un 2,6%, pero el rubro "Transporte" lideró cómodamente la medición con un alza del 4,4%.
Pese a las subas, las cámaras empresarias de colectivos salieron a advertir que la medida es "insuficiente". Desde el sector privado aducen que los nuevos valores corren muy por detrás de la inflación real y no logran compensar los costos de operación, golpeados por el precio internacional del combustible y un arrastre de deudas en los subsidios que licita el Estado.
Esta asfixia financiera ya se tradujo en los últimos días en una reducción preventiva de frecuencias nocturnas y diurnas en varias líneas periféricas.
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