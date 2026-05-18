Aumentan trenes y colectivos del AMBA desde este lunes: a cuánto se van los boletos

Asimismo, el Gobierno argumentó que estos valores aún se encuentran por debajo de las líneas de jurisdicción exclusiva: viajar en colectivos que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires es un 5,6% más caro, mientras que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires la diferencia trepa al 35,7%.

Qué pasará con los colectivos en el AMBA este viernes 10 de abril tras el paro de hoy Aumento de colectivos: subas escalonadas hasta julio.

Aumento en trenes: un ajuste del 18% para iniciar el descongelamiento

En el sistema ferroviario el impacto en los bolsillos será sustancialmente mayor. A partir de la jornada de hoy, el boleto básico de tren sufre un salto del 18%, elevando el pasaje mínimo de los $280 actuales a $330.

El cronograma de incrementos para el transporte ferroviario ya quedó estipulado con un esquema decreciente hasta la primavera:

Junio: Suba del 15% ($379)

Julio: Suba del 13% ($428)

Agosto: Suba del 12% ($480)

Septiembre: Suba del 10% ($528)

La explicación oficial para fundamentar este porcentaje responde a la necesidad de reducir la carga de los subsidios estatales y corregir el atraso de los valores.

Según las métricas oficiales, en diciembre de 2023 la tarifa abonada por el usuario cubría apenas el 2% del costo real del servicio; actualmente esa cobertura alcanza el 5% y el objetivo del Ministerio de Economía es que represente el 10% hacia el mes de septiembre.

trenes Aumento en trenes: un ajuste del 18% para iniciar el descongelamiento

La encrucijada inflacionaria y el reclamo empresarial

El ajuste de mitad de mes funciona como una estrategia para matizar el arrastre estadístico dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En abril, la inflación general consolidó un 2,6%, pero el rubro "Transporte" lideró cómodamente la medición con un alza del 4,4%.

Pese a las subas, las cámaras empresarias de colectivos salieron a advertir que la medida es "insuficiente". Desde el sector privado aducen que los nuevos valores corren muy por detrás de la inflación real y no logran compensar los costos de operación, golpeados por el precio internacional del combustible y un arrastre de deudas en los subsidios que licita el Estado.

Esta asfixia financiera ya se tradujo en los últimos días en una reducción preventiva de frecuencias nocturnas y diurnas en varias líneas periféricas.