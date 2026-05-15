Nueva suba en las entradas a los parques nacionales: valores actualizados y quiénes tienen descuento

El precio de las entradas general, sin descuentos, se encuentran entre 25 mil y 60 mil pesos, dependiendo del parque. El Parque Nacional Iguazú presenta la tarifa más alta, con una entrada general de 60 mil pesos. Le siguen Los Glaciares con 50 mil pesos y Tierra del Fuego con 40 mil pesos. Otros parques como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tienen un valor de 35 mil pesos. Los parques como El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco tienen una entrada general de 25 mil pesos.

Descuentos

Las tarifas y descuentos para acceder a los parques nacionales en Argentina contemplan diferentes categorías y bonificaciones:

Descuento del 50% para el segundo día de visita: En los parques nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, se aplica una bonificación del 50% sobre el valor del derecho de acceso para el segundo día de visita, vigente por 72 horas desde el primer ingreso. El ticket con descuento puede adquirirse tanto en la web como en la boletería del parque, excepto en Tierra del Fuego, donde solo se accede mediante compra web.

cataratas del iguazu

Flexipass: Permite elegir entre acceder tres días pagando solo dos, o siete días pagando únicamente 3,5 días. Este pase debe utilizarse en un mismo parque nacional dentro de los seis meses desde su adquisición, de manera consecutiva o alternada. Hay opciones de compra tanto web como presencial, con condiciones específicas para cada modalidad.

Pase anual: Ofrece acceso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas durante 12 meses, independientemente del lugar de residencia. El valor corresponde a cinco días de la categoría adquirida y solo se adquiere por venta web.

Pasaporte Entre Ríos (exclusivo para El Palmar): Otorga bonificaciones a quienes acrediten el Pasaporte Entre Ríos, con valores diferenciados según categoría. No es acumulable con otras promociones o bonificaciones de la Administración.

Para acceder a los descuentos o ingresar sin costo a los parques nacionales, es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte vigente al adquirir la entrada y/o al momento del ingreso. Los datos consignados en este documento determinan la categoría de visitante. Además, se debe acreditar la condición específica —como estudiante, jubilado, pensionado, persona con discapacidad o veterano de la Guerra de Malvinas— mediante la documentación correspondiente.

glaciares

En tanto están exentas de pago:

Jubilados y pensionados con DNI argentino domiciliados en el país.

Niños menores de seis años, sin restricción de nacionalidad o residencia.

Integrantes de visitas educativas (alumnos hasta 18 años y adultos responsables de escuelas argentinas, en excursiones organizadas por el establecimiento y debidamente acreditadas ante las intendencias de las áreas protegidas).

Personas con discapacidad, argentinos o extrajeros, que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o documento equivalente. Si el CUD indica necesidad de asistencia, un acompañante también está exento.

Residentes locales, según lo disponga cada área protegida.

Agentes de la Administración de Parques Nacionales, guías acreditados

Veteranos de la Guerra de Malvinas (con la leyenda correspondiente en el DNI o certificado oficial).

No se consideran estudiantes a quienes realicen pasantías, cursos, actividades de extensión universitaria, ni otras modalidades que no se encuadren como educación formal regular. La presentación correcta de la documentación es indispensable para obtener el beneficio. Los beneficios y promociones no son acumulables, salvo indicación expresa.

anexo_7653295_1

Resolución 132/2026:

aviso_341973