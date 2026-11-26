Por su parte, el Banco Ciudad ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en productos disponibles en Tienda Ciudad. En el segmento turístico, la financiación llegará hasta las 18 cuotas sin interés para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.

El Banco Macro desplegará una batería de promociones entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Los beneficios estarán disponibles con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Además, ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en todos los productos de Tienda Macro pagando mediante MODO.