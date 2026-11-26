Llega el Black Friday 2026: qué bancos ofrecen hasta 30 cuotas sin interés y cuáles son las promociones
Este viernes 27 de noviembre se lanzan importantes beneficios de distintas entidades financieras. Habrá descuentos, reintegros y financiación especial.
El Black Friday 2026 comenzará este viernes 27 de noviembre en Argentina con una amplia variedad de promociones bancarias, descuentos y alternativas de financiación. Distintas entidades financieras anunciaron beneficios especiales para impulsar el consumo, con propuestas que incluyen hasta 30 cuotas sin interés en determinados productos, reintegros y rebajas en comercios y plataformas de venta online.
Las ofertas abarcarán diferentes rubros, desde tecnología y electrodomésticos hasta indumentaria y turismo. Entre los bancos que confirmaron su participación se encuentran Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, Macro, BBVA e ICBC, con condiciones particulares según el medio de pago y el tipo de compra.
Black Friday 2026: qué bancos ofrecen hasta 30 cuotas sin interés
El Banco Nación será una de las entidades con mayores alternativas de financiación. A través de Tienda BNA+, ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados y hasta 30 cuotas para productos de eficiencia energética. Para acceder será necesario utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco mediante MODO desde la aplicación BNA+. También habrá envíos gratuitos, descuentos de hasta el 40% y un cupón adicional del 25% en productos seleccionados.
En materia de turismo, el Nación ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés con Mastercard y nueve con Visa. Además, habrá un 15% de ahorro en paquetes turísticos nacionales de Aerolíneas Argentinas, con un tope de reintegro de $200.000, y descuentos de hasta el 50% en hoteles del país.
El Banco Provincia también se sumará a la jornada con promociones a través de Provincia Compras, su plataforma de comercio electrónico. Los clientes podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés en distintos productos utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. Para viajes, entre el 27 y el 29 de noviembre habrá 12 cuotas sin interés con Mastercard y seis con Visa.
Por su parte, el Banco Ciudad ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en productos disponibles en Tienda Ciudad. En el segmento turístico, la financiación llegará hasta las 18 cuotas sin interés para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.
El Banco Macro desplegará una batería de promociones entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Los beneficios estarán disponibles con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Además, ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en todos los productos de Tienda Macro pagando mediante MODO.
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