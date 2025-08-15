Llega la Tesla Cybertruck a la Argentina: cuánto cuesta

• All-Wheel Drive: un motor eléctrico en cada eje, 600 caballos de fuerza, 1.008 Nm y 550 kilómetros de autonomía con una sola carga de energía.

• Cyberbeast: un motor eléctrico en cada eje, 845 caballos de fuerza, 1.396 Nm y 510 kilómetros de autonomía con una sola carga de energía.

Tesla Cybertruck buenos aires

Sin dudas, una de sus características más imponentes, además de su diseño, es que el modelo Cyberbeast de la Cybertruck de Tesla puede acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2.7 segundos. El otro modelo lo logra en 4.1 segundos.

En cuanto a la carrocería, el vehículo está recubierto totalmente de acero inoxidable laminado en frío, lo que lo hace resistente a golpes y abolladuras.

Tesla Cybertruck buenos aires

Su diseño le otorga un aspecto robusto y único, con un estilo que se asemeja a un vehículo todoterreno (SUV). Esta forma también contribuye a su aerodinámica y eficiencia energética: las puertas laterales se abren automáticamente cuando el conductor se acerca al vehículo.

Otro detalle particular es que los vidrios de la camioneta tiene aislante acústico y están blindados: serían capaces de resistir el impacto de una pelota de béisbol a una velocidad de 112 km por hora.

Tiene tracción y dirección en las cuatro ruedas, y es capaz de transportar 1.134 kilos de carga útil y tiene una capacidad de remolque de 4.990 kilos.

En esta camioneta entran hasta 5 adultos con comodidad. En este sentido, en el interior de la unidad se encuentra una pantalla táctil infinty de 18.5 pulgadas en la parte delantera y una de 9,4 pulgadas en la parte posterior.

En Estados Unidos, la camioneta Tesla Cybertruck alcanza un precio de 99.990 dólares. Por el momento no hay certeza de cuánto costará el modelo en Argentina.