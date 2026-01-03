Netflix: la superproducción turca que atrapa por su trama romántica de deseo y aventura
Estrenada en el 2023, este película cuenta con la participación estelar de Beren Saat y Kivanc Tatlitug. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante los últimos años, las películas y series de deseo y romance comenzaron a ganar terreno en las plataformas de streaming, ya que eran elegidas en masa por los espectadores. Si bien se pueden encontrar diferentes propuestas, Netflix captó la atención de los usuarios con un film turco altamente atrapante: "Última llamada para Estambul".
Estrenada en el 2023, esta película tiene una duración de 90 minutos de puro drama e intensidad, motivo por el cual se consolidó como una de las alternativas más vistas en Netflix. Además, otro de los puntos más destacados es su elenco de primer nivel, encabezado por Beren Saat y Kivanc Tatlitug.
Esta producción turca fue dirigida por Gönenç Uyank y obtuvo el Premio Kinéo a Mejor Película en Streaming en Italia, un galardón que distingue producciones destacadas estrenadas en plataformas digitales y catapultó al éxito en el mundo de las plataformas.
De qué trata "Última llamada para Estambul"
"Última llamada para Estambul" cuenta la historia de dos desconocidos que se conocen por azar en un aeropuerto y, a partir de ese encuentro inesperado, deciden compartir una noche en Nueva York.
Lo que empieza como un plan casual se transforma en una conexión intensa que los obliga a cuestionar sus decisiones, sus relaciones actuales y lo que realmente quieren.
Reparto de "Última llamada para Estambul"
Una de las clave que explica el gran éxito y reconocimiento de esta película es su elenco de trayectoria y experiencia. Estos son los actores principales de este film turco:
- Kivanc Tatlitug como Mehmet
- Beren Saat como Serin
- Zihan Zhao como Fenhua
- Annie McCain Engman como June
- Michael Loayza como Davi
Tráiler de "Última llamada para Estambul"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario