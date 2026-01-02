ANSES: los nuevos topes para acceder a los bonos familiares

Aumentan las Asignaciones de ANSES en enero

El incremento también impacta en quienes cobran asignaciones familiares, además de jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los aumentos se calculan en función del IPC que mide el INDEC, que es la base del esquema de movilidad vigente.