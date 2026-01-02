ANSES: los nuevos topes para acceder a los bonos familiares
Enterate cuándo se cobra y cuáles son los montos que corresponden en cada categoría, con el calendario de pagos actualizado y los valores confirmados.
La ANSES definió una actualización clave que impacta en bonos y asignaciones familiares, al elevar en 2,47% los topes de ingresos que habilitan el cobro de estos beneficios. Con la nueva escala, ningún integrante del grupo familiar puede superar los $2.573.047 de ingreso mensual.
De esta manera, si una sola persona excede ese monto, todo el grupo queda automáticamente excluido, incluso cuando la suma total de ingresos no supere el límite general fijado por el organismo.
Aumentan las Asignaciones de ANSES en enero
El incremento también impacta en quienes cobran asignaciones familiares, además de jubilados y pensionados del SIPA, titulares de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los aumentos se calculan en función del IPC que mide el INDEC, que es la base del esquema de movilidad vigente.
A partir de enero de 2026, la PBU pasará a $159.788,50, mientras que la PUAM se actualizará a $279.439,46. Ambos beneficios se ajustan con el mismo mecanismo que rige para el Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de acompañar la inflación y evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo.
Calendario de pagos de ANSES en enero 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
