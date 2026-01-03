ARCA sin filtro: habrá denuncias por evasión fiscal
La iniciativa de ARCA busca incentivar a los argentinos a declarar y regularizar los dólares comprados en el mercado paralelo durante los años del cepo.
El oficialismo busca que el Senado apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que acompaña al Presupuesto 2026 y que habilita un cambio de fondo en el accionar de ARCA frente a la evasión fiscal. La intención oficial es ordenar el sistema, descomprimir la Justicia y concentrar los recursos en casos de evasión relevante.
El objetivo central es actualizar los montos a partir de los cuales se considera delito tributario, incentivar el blanqueo de dólares adquiridos durante el cepo cambiario y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, en un contexto de inflación que dejó los valores vigentes totalmente desactualizados.
Con la nueva normativa, ARCA podrá avanzar con denuncias penales solo en casos de montos significativamente más altos, aunque se mantiene firme el control sobre maniobras dolosas graves.
Los detalles sobre las nuevas medidas de ARCA
El proyecto introduce modificaciones en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario. Uno de los cambios clave es que la evasión simple recién se configurará a partir de los 100 millones de pesos, siempre que exista intención de incumplir con una obligación impositiva, ya que superar ese monto por sí solo no implica delito automático.
En cuanto a la evasión agravada, el piso se eleva de 15 millones a 1.000 millones de pesos. Sin embargo, si se utilizan sociedades interpuestas, fideicomisos, estructuras para ocultar al verdadero contribuyente o jurisdicciones no cooperantes, el umbral baja a 200 millones de pesos. El mismo criterio se aplica cuando se aprovechan de forma fraudulenta exenciones, beneficios fiscales o desgravaciones.
Otro punto sensible es el uso de facturas o documentación falsa, donde la evasión agravada se considerará desde los 100 millones de pesos, frente a los 1,5 millones actuales. Especialistas remarcan que la ley no elimina delitos ni sanciones para conductas graves como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, que seguirán plenamente vigentes.
El costado más polémico aparece en las multas automáticas de ARCA, que aumentan de manera abrupta. La sanción por no presentar declaraciones juradas a tiempo pasa de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas, un salto que genera fuerte preocupación en pymes y profesionales.
