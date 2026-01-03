Trump habló sobre la captura de Maduro: "Nosotros vamos a administrar Venezuela"

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo El presidente de EE.UU. dijo que vio “en directo” la captura del mandatario venezolano y aseguró que la operación fue “muy bien organizada”.

Luego subió además la primera foto de Nicolás Maduro en el buque militar USS Iwo Jima que lo traslada a Estados Unidos.