Los escalofriantes videos del momento del ataque de Estados Unidos a Caracas para secuestrar a Nicolás Maduro
Estados Unidos invadió Venezuela y capturó, según anunció Donald Trump, al presidente Nicolás Maduro.
Con el anuncio de Donald Trump del secuestro de Nicolás Maduro en pleno Caracas, Venezuela, las redes sociales se llenaron de videos del momento de la invasión de los Estados Unidos al país caribeño.
Los videos muestran explosiones en medio de la ciudad y cómo entraron helicópteros norteamericanos por los cielos venezolanos.
Así fue la invasión
Los explosiones en Caracas
Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro
Estados Unidos anunció que realizó un ataque a gran escala contra Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país, según informó Donald Trump en un mensaje difundido en redes sociales.
En su publicación, Trump afirmó que “los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y precisó que el mandatario venezolano “fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”.
El posteo de Donald Trump
Trump agregó que “habrá una conferencia de prensa hoy a las 11, en Mar-a-Lago”, donde se ampliará la información sobre el operativo anunciado
