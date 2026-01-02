Las multas que ARCA impondrá a los monotributistas: cómo evitar pagarlas
Si la Ley de Inocencia Fiscal se aprueba, ARCA quedaría habilitada para imponer multas a monotributistas que podrían trepar a cifras millonarias y muy pesadas.
Con media sanción, la Ley de Inocencia Fiscal endurece fuerte las multas de ARCA, con aumentos que golpean a monotributistas y pymes. Las sanciones suben fuerte, se aplican de forma automática y casi sin margen de corrección, por lo que un error administrativo puede costar muy caro.
Cuáles son las multas, una por una
Multa automática por no presentar la Declaración Jurada (Art. 38): Se aplica sola, sin aviso previo, si no se presenta en fecha.
- Monotributistas y personas humanas: pasa de $200 a $220.000.
- Sociedades: de $400 a $440.000.
- Se evalúa dar 2 o 3 días de gracia antes de que se aplique la multa.
No responder requerimientos de ARCA (Art. 39): Si ARCA pide datos o papeles y no se contestan a tiempo:
- La multa sube de $150–$2.500 a $150.000 hasta $2.500.000.
Resistencia a la fiscalización: Si se bloquea una inspección o se ignoran pedidos reiterados:
- La sanción puede llegar hasta $35 millones.
- Antes, el tope era de apenas $45.000.
Problemas en facturación y registración: No facturar, no registrar operaciones o tener fallas con controladores fiscales:
- Multa mínima: $20.000.
- Multa máxima: varios millones, según el tamaño del contribuyente.
- Se mantiene la clausura de 2 a 6 días, aunque en pymes puede cambiarse por una multa si es la primera falta.
Empleados no registrados: Tener trabajadores en negro o mal registrados:
- Multas de $3.000 a $100.000 por cada empleado, según gravedad y reincidencia.
Cuándo la multa puede llegar a $35 millones
La Ley de Inocencia Fiscal prevé las sanciones más altas para incumplimientos considerados graves. Las multas de hasta $35 millones pueden aplicarse en los siguientes casos:
- Infracciones vinculadas al domicilio fiscal.
- Resistencia a la fiscalización, cuando hay incumplimiento reiterado de requerimientos de ARCA y ya se otorgaron los plazos legales para responder.
- Omisión de datos solicitados para el control de operaciones internacionales.
- Falta de conservación de comprobantes y documentación que respalde precios pactados en operaciones internacionales.
La alarma está en que no hay distinción por tamaño, ya que pymes y monotributistas pueden recibir multas como si fueran grandes empresas. La única defensa es cumplir en tiempo y forma, porque ahora equivocarse sale caro.
