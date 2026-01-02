Las multas que ARCA impondrá a los monotributistas: cómo evitar pagarlas

Multa mínima : $20.000.

: $20.000. Multa máxima : varios millones, según el tamaño del contribuyente.

: varios millones, según el tamaño del contribuyente. Se mantiene la clausura de 2 a 6 días, aunque en pymes puede cambiarse por una multa si es la primera falta.

Empleados no registrados: Tener trabajadores en negro o mal registrados:

Multas de $3.000 a $100.000 por cada empleado, según gravedad y reincidencia.

Cuándo la multa puede llegar a $35 millones

La Ley de Inocencia Fiscal prevé las sanciones más altas para incumplimientos considerados graves. Las multas de hasta $35 millones pueden aplicarse en los siguientes casos:

Infracciones vinculadas al domicilio fiscal .

. Resistencia a la fiscalización , cuando hay incumplimiento reiterado de requerimientos de ARCA y ya se otorgaron los plazos legales para responder.

, cuando hay incumplimiento reiterado de requerimientos de ARCA y ya se otorgaron los plazos legales para responder. Omisión de datos solicitados para el control de operaciones internacionales .

. Falta de conservación de comprobantes y documentación que respalde precios pactados en operaciones internacionales.

La alarma está en que no hay distinción por tamaño, ya que pymes y monotributistas pueden recibir multas como si fueran grandes empresas. La única defensa es cumplir en tiempo y forma, porque ahora equivocarse sale caro.