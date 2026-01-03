Impacto mundial: Estados Unidos invade Venezuela y Donald Trump asegura haber capturado a Nicolás Maduro

La Casa Blanca emitió posteriormente un comunicado en el que ratificó que los ataques se dirigieron a objetivos militares y logísticos, aunque no hay detalles oficiales sobre el paradero actual de Maduro ni de su estado de salud.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió además una prohibición total de sobrevuelo comercial sobre Venezuela y partes de Curazao, citando “riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso”.

Repudio del gobierno venezolano y movilización interna

El Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado leído en televisión estatal, calificó la intervención como una “gravísima agresión militar” y denunció la violación de la soberanía nacional, ordenando el inmediato despliegue de las fuerzas armadas y de milicias populares.

Antes de los reportes de captura, Caracas había activado su plan de defensa “Independencia 200” y decretado movilización nacional. Diosdado Cabello, como Ministro del Interior, convocó a las milicias y fuerzas de seguridad a defender la soberanía ante el “ataque imperialista”.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional reaccionó con alarma ante la magnitud de la intervención:

Gustavo Petro , presidente de Colombia, condenó lo ocurrido y llamó a que “la paz y el respeto al derecho internacional prevalezcan”.

, presidente de Colombia, condenó lo ocurrido y llamó a que “la paz y el respeto al derecho internacional prevalezcan”. Cuba calificó la operación de “terrorismo de Estado” y solicitó una respuesta urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

calificó la operación de “terrorismo de Estado” y solicitó una respuesta urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán denunció la acción como una violación flagrante de la soberanía venezolana.

(Las declaraciones de estos líderes aún continúan desarrollándose y algunas provienen de comunicados oficiales de sus respectivas cancillerías).

Situación en el terreno y consecuencias

Hasta el momento no hay cifras oficiales confirmadas de víctimas fatales o heridos por los bombardeos de la madrugada. Sin embargo, se reportan cortes de energía masivos en Caracas y presencia de fuerzas militares estadounidenses en diversas zonas urbanas.

El impacto de esta intervención —que representa la acción más agresiva de Estados Unidos hacia un país latinoamericano en décadas— todavía se está desarrollando. Las próximas horas y días serán cruciales para determinar el futuro político de Venezuela y la estabilidad regional.