Luis Caputo con Javier Milei

Y lanzó una insólita explicación. Furiase atribuyó la caída de la actividad económica ene l segundo trimestre a “factores transitorios, por las lluvias, el mundial y el aumento del precio del gas”. Aseguró que “la economía empezó a recuperarse en agosto” y que en septiembre habría “una recuperación más fuerte que agosto”.

“La recesión técnica son dos trimestres de caída consecutivos. Eso es lo que se denomina recesión técnica y puede suceder o no en función del dato”, insistió.

Sin embargo, insistió en que la lectura relevante debe contemplar la persistencia y el alcance de la contracción. “Lo importante es el concepto de recesión más técnico, que tiene que ver con que para que haya una recesión tiene que haber una caída extendida en el tiempo y eso es lo que estoy diciendo, que es lo que no vamos a tener”, expresó.

Furiase definió esa cachetada que recibirá esta tarde el relato libertario como una “recesión estadística” e insistió que “fue temporal, fue muy pronunciada en un mes donde se dieron factores transitorios como el gas, las lluvias y el mundial”.

Suba del dólar y del riesgo país

Furiase sostuvo además que la suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos, que elevó la volatilidad financiera y presionó sobre los activos argentinos, tendrá un impacto acotado sobre el dólar, la inflación y la actividad.

“Cuando hay crisis en el mundo, los capitales se resguardan, salen de activos de más riesgo, de Chile, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Turquía, y se van a Estados Unidos, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que se denomina un fly to quality, un vuelo hacia la calidad”, afirmó.

Luis Caputo y Federico Furiase

Furiase sostuvo que “los mercados se asustan y van hacia los bonos de Estados Unidos, que son más seguros, son los activos libres de riesgo”. En consecuencia, dijo, “las monedas de todo el mundo se deprecian contra el dólar”.

“Está pasando en Brasil, en México, en Chile. El euro se está debilitando también contra el dólar. Entonces, hay un fortalecimiento global del dólar en este contexto de crisis internacional y obviamente Argentina acompaña ese contexto”, explicó.

El funcionario consideró que la clave está en que el ajuste cambiario ocurra sin traslado a precios. “Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación”, afirmó.

Sobre ese punto, añadió: “Las expectativas están muy ancladas, porque hay orden fiscal y orden monetario. Por más que haya una suba del tipo de cambio, eso no desancla esas expectativas”.