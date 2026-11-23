Scaloni corrió 110 kilómetros en Neuquén, terminó en el podio y clasificó al Mundial 2027
El entrenador de la Selección argentina participó del Gran Fondo Siete Lagos, completó un recorrido de 110 kilómetros y consiguió un lugar en el podio de su categoría.
Lionel Scaloni volvió a ser protagonista, esta vez lejos de una cancha de fútbol. Después de la victoria de la Selección Argentina ante Costa Rica, el entrenador participó del Gran Fondo Siete Lagos, una competencia de ciclismo disputada en Neuquén, donde consiguió el tercer puesto en su categoría y la clasificación al Mundial 2027.
El técnico de la Albiceleste completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Su actuación le permitió subir al podio en la categoría M45-49, en una definición muy ajustada: quedó a apenas tres segundos del segundo y a 28 del ganador.
Scaloni consiguió la clasificación al Mundial de ciclismo 2027
La competencia reunió a 2.500 participantes y tuvo un condimento especial: por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo. Scaloni no estuvo solo durante la jornada.
Parte de su cuerpo técnico de la Selección argentina se acercó para acompañarlo: Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín estuvieron presentes en el evento. También participó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien destacó la visita del entrenador y agradeció las alegrías que el seleccionado le dio al pueblo neuquino.
Cómo nació la pasión de Lionel Scaloni por el ciclismo
El vínculo del entrenador con este deporte comenzó en Mallorca, donde reside. Allí conoció al extenista español Carlos Moyá, quien lo incentivó a probar una actividad de menor impacto físico. "Me dijo: ‘Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’", recordó Scaloni.
Además, explicó qué lo atrajo de esta disciplina: "Al final competís contra vos mismo, que está bueno también". Con este resultado, el técnico campeón del mundo sumó un nuevo desafío deportivo a su vida personal y consiguió el pasaporte para competir en una cita mundialista.
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