El técnico de la Albiceleste completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Su actuación le permitió subir al podio en la categoría M45-49, en una definición muy ajustada: quedó a apenas tres segundos del segundo y a 28 del ganador.