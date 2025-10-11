Los montos confirmados por ANSES para la Ayuda Escolar en octubre
Esta ayuda se paga una vez por año y tiene como objetivo acompañar a los niños durante el ciclo lectivo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago las diferentes prestaciones durante los últimos días, tal como lo anunciaba el calendario de pagos de octubre. Entre sus programas, se destaca la Ayuda Escolar, que se abona una vez por año y tiene como objetivo acompañar a los niños durante el ciclo lectivo.
El inicio de las clases implica gastos normales, ya que hay que comprar uniformes, útiles y otros materiales escolares. Para aliviar esa carga, esta ayuda de ANSES está dirigida a madres, padres y tutores que deben cubrir esos costos.
Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar
Esta ayuda está destinada a quienes reciben asignaciones de la ANSES, tanto familiares como universales, con o sin discapacidad. En el caso de los hijos sin discapacidad, se otorga desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que asistan a la escuela.
Por otro lado, para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben estar vinculados a alguna actividad educativa, de formación o rehabilitación.
Monto de la Ayuda Escolar de ANSES
La Ayuda Escolar 2025 consiste en un pago único de $85.000 por hijo, con montos que pueden variar según la zona o el tipo de asignación. Además, el depósito se realiza automáticamente si los datos están actualizados, pero si falta información, se debe presentar el certificado escolar.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar
Para gestionar la ayuda, se debe ingresar a Mi Anses con el CUIL y la clave de seguridad social. El formulario puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Estos son los pasos a seguir:
- Ir a la sección "Hijos" y después a "Presentar Certificado Escolar".
- Descargar el formulario correspondiente para cada hijo.
- Imprimirlo y llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen.
- Subir la foto del documento firmado desde el mismo portal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario