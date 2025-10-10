ANSES: el cronograma completo de octubre para saber exactamente cuándo cobrás tu beneficio
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.
Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El calendario de pagos de ANSES en octubre 2025
En octubre de 2025, el calendario de ANSES sufrirá algunas modificaciones por el Día de la Raza o también conocido como del Respeto a la Diversidad Cultural.
El Gobierno trasladó el feriado del domingo 12 de octubre hacia el viernes 10, lo cual impacta en el cronograma. Esta medida adelantará la fecha de cobro para un grupo específico.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF) en octubre 2025
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo en octubre 2025
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo en octubre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuándo se cobra en octubre?
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre.
El cobro de las demás prestaciones
- Prestación por Desempleo: el plan 2 se cobra del 1 al 10 de octubre; mientras que el Plan 1 será el 21 y el 25 de octubre
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre y el otro tramo del 20/10 al 10/11, sin importar la terminación del documento
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 10 de noviembre
- Asignación por Embarazo (AUE): del 8 al 21 de octubre, según terminación del DNI (mismo que AUH)
- Asignaciones Prenatal y Maternidad: del 9 al 16 de octubre, dependiendo el DNI.
