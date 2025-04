Luis Caputo adelantó en Expo EFI medidas para "fomentar el uso de dólares"

dolar.jpg

"No es una casualidad que cuando más regalada estuvo Argentina en dólares fue a fines del gobierno anterior y nosotros heredamos la peor situación económica de la historia. Es la contracara de eso y no queremos eso", siguió Caputo y señaló: "Queremos un país donde los salarios en dólares sean razonables y la gente no se asombre porque alguien de clase media se va a veranear a Brasil. No es solo económico el daño, también es psicológico".

En esa misma línea adelantó que "vamos a un esquema diferente, donde lo importante va a ser la eficiencia y continuar reduciendo el tamaño del estado. Eso va a hacer que le devolvamos cada vez más recursos al capital privado".

"En un sistema de recursos escasos, está claro que el sector privado administra mucho mejor esos recursos que el sector público, que es mediocre, burocrático y corrupto. No es casualidad sino causalidad que con todo lo que hicimos la economía haya crecido, es consecuencia de que le estamos devolviendo los recursos al sector privado", siguió Caputo.

Luis Caputo y Javier Milei

Luis Caputo y la dolarización

Caputo también destacó que todo apunta hacia una utilización más cotidiana del dólar como moneda en el país: "Queremos ver que haya remonetización en dólares y vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender, que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Van a circular más dólares".

E insistió: "Estamos en competencia de monedas. Queremos ver que haya remonetización. Van a circular más dólares".

"Tenemos el desafío de remonetizar la economía. La última medida que han escuchado es sobre las utilidades del Banco Central pasando a ser reservas en pesos del Tesoro del BCRA. No vamos a usar esa plata para financiar gastos, sino para tenerlas como reservas para cancelar deuda en el caso de que los bancos no hagan refinanciamiento de la deuda en pesos porque están más inclinados a prestarles al privado", enunció.