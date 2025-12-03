Luis Caputo aseguró que los bancos ofrecieron un préstamo de hasta US$7000 millones
El ministro de Economía no confirmó qué monto de préstamo se va a tomar y resaltó el respaldo de Estados Unidos.
Luis Caputo reveló que los bancos ofrecieron prestarle a la Argentina hasta US$7000 millones. “Estamos viendo cuánto tomaremos”, adelantó.
Así el ministro de Economía desmintió que Argentina haya recibido ofertas de préstamos por 20 mil millones de dólares de bancos internacionales y marcó que el acuerdo con Estados Unidos involucró a "otros dos países", aunque no aclaró cuáles.
En ese sentido, señaló que tras las elecciones "se descomprimió el riesgo kuka" y desde el Gobierno decidieron "hacerlo por las nuestras". Por eso, a pesar de que Argentina había recibido ofertas entre 6 mil y 7 mil millones de dólares por parte de entidades bancarias en calidad de préstamo.
"Dijimos que estaría bueno hacerlo por las nuestras, es mejor señal de que Argentina puede arreglarse sola", afirmó Caputo durante una jornada organizada por El Cronista, donde aseguró además que el riesgo país va a bajar en el próximo tiempo porque "la economía se está recuperando fuertemente y estamos mandado leyes importantes al Congreso que serán un empujonazo a la economía"
“Estamos en el momento en el que efectivamente más cerca estamos de tener acceso a los mercados”, afirmó.
Caputo proyectó cuántas reservas se podrían comprar en 2026
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió acerca de la acumulación de reservas y cruzó a la oposición que asegura que "es imposible" comprar o acumular reservas.
“El Fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia. Nunca hubo un debate en esto", respondió el ministro.
“Si vamos a lo que hemos mandado al Presupuesto, asumiendo que la base monetaria se mantiene constante, en términos nominales estaría creciendo un 25%. A nosotros nos permitiría comprar aproximadamente US$7000 millones de dólares, sin la necesidad de esterilizar", calculó el jefe de Hacienda.
Pero si la demanda de dinero se recupera, las compras de reservas oscilarían entre los US$7000 y US$14.000. Y si la demanda aumentara dos puntos porcentuales del producto, "podríamos comprar US$21.000 millones, sin tener que pagar intereses por ello".
Para finalizar, se mostró "más optimista que nunca" y exhortó: "Este es un tren que ya arrancó. Estamos por enfrentar el mejor ciclo económico, por lo menos desde que yo nací. Cuanto antes nos subamos al tren, tengamos por seguro que a Argentina no la para nadie".
