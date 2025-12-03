Luis Caputo aseguró que los bancos ofrecieron un préstamo de hasta US$7000 millones

Caputo proyectó cuántas reservas se podrían comprar en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió acerca de la acumulación de reservas y cruzó a la oposición que asegura que "es imposible" comprar o acumular reservas.

“El Fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia. Nunca hubo un debate en esto", respondió el ministro.

“Si vamos a lo que hemos mandado al Presupuesto, asumiendo que la base monetaria se mantiene constante, en términos nominales estaría creciendo un 25%. A nosotros nos permitiría comprar aproximadamente US$7000 millones de dólares, sin la necesidad de esterilizar", calculó el jefe de Hacienda.

Pero si la demanda de dinero se recupera, las compras de reservas oscilarían entre los US$7000 y US$14.000. Y si la demanda aumentara dos puntos porcentuales del producto, "podríamos comprar US$21.000 millones, sin tener que pagar intereses por ello".

Para finalizar, se mostró "más optimista que nunca" y exhortó: "Este es un tren que ya arrancó. Estamos por enfrentar el mejor ciclo económico, por lo menos desde que yo nací. Cuanto antes nos subamos al tren, tengamos por seguro que a Argentina no la para nadie".