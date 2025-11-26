Luis Caputo se reunió con empresarios británicos y les aseguró que 2026 "será un año espectacular"

También afirmó que el crecimiento de los países se produce "a través del crédito", lo que está en línea con las interacciones más recientes del Gobierno argentino con el Tesoro de los Estados Unidos, por citar un ejemplo.

scott bessent y luis caputo

Por otro lado, Luis Caputo aseguró que la competitividad no depende de un dólar alto, sino que es consecuencia de la baja de impuestos. "Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos", añadió.

El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por su viceministro José Luis Daza y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Por su parte, Daza se refirió a las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza se proclamó ganador a nivel nacional, y manifestó que se está registrando “una aceleración de proyectos de inversión".

"Estos proyectos son muy definitorios y pueden acelerar los procesos expansivos de crecimiento", señaló el segundo de Caputo. También lo atribuyó al apoyo del programa económico del Gobierno.

En tanto, Lavigne brindó precisiones en relación a la situación del comercio internacional entre la Argentina y el Reino Unido.

Explicó, además, que las medidas implementadas por el Ejecutivo permitieron generar previsibilidad y transparentar las operaciones del intercambio comercial entre los países.