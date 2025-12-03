Scott Bessent canceló el viaje que tenía programado a la Argentina para diciembre
La cancelación del viaje del secretario del Tesoro de los Estados Unidos llega en un momento en que el funcionario enfrenta críticas internas por el salvataje financiero al gobierno de Javier Milei.
En un desarrollo que profundiza las preguntas en la relación estratégica entre Washington y Buenos Aires, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, decidió cancelar indefinidamente su viaje programado a la Argentina para la primera semana de diciembre.
Así lo confirmaron a Ámbito fuentes del Departamento del Tesoro apenas unos pocos días después de que el presidente Javier Milei anunciara la suspensión de su propio periplo a Estados Unidos, que estaba previsto para el 5 de diciembre en Washington, con el objetivo de participar, junto a Donald Trump, del sorteo del Mundial de Fútbol 2026.
Según consignó Julián Guarino este miércoles, "el doble impasse genera interrogantes sobre el grado de dependencia que el Gobierno construyó en los últimos meses. En un contexto de vencimientos de deuda por cerca de 5 mil millones de dólares en enero de 2026 y la necesidad argentina de financiamiento externo para apuntalar las reservas, se trata de un tiro por elevación a las posibilidades de la Casa Rosada de seguir apoyándose en el gobierno estadounidense".
La cancelación de la visita de Bessent, inicialmente anunciada con entusiasmo por el gobierno de Milei como un hito para profundizar el diálogo sobre estabilidad macroeconómica y el swap de divisas por 20 mil millones de dólares, se produce en medio de crecientes rumores de descontento en la Casa Blanca. Fuentes cercanas al asesor de Trump, Barry Bennett, filtraron quejas por el "acercamiento excesivo" de la Argentina a China, con importaciones desde Pekín que superaron los 13.091 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 66% interanual. Esta tensión choca con la doctrina "America First", que exige lealtades exclusivas en el hemisferio occidental.
Hay que recordar que Milei hizo pública hace días su decisión de no viajar a Estados Unidos —confirmada el 28 de noviembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de X— enmarcado en un conflicto doméstico con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vinculado a su defensa acérrima de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
En paralelo, la suspensión mutua podría comenzar a exponer algún atisbo de fisuras en la relación Trump-Milei, que en sus inicios fue un idilio ideológico marcado por abrazos en Mar-a-Lago y elogios en redes sociales. Bessent fue el artífice de medidas como la activación parcial del swap en octubre, descrito por él como una "línea de crédito rentable" para estabilizar el peso argentino.
Sin embargo, el rechazo de bancos privados estadounidenses a extender un salvataje adicional por 20 mil millones de dólares a la Argentina por falta de garantías, sumado a las cancelaciones y a la ralentización para plasmar el acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, sugiere un giro marginal de riesgos -a ser observado- en Washington, donde, por otras razones, incluso el propio Trump ha amenazado públicamente con "pegarle una patada en el culo" a su propio secretario por presuntos errores en la Reserva Federal.
En el contexto político estadounidense, donde el cierre parcial del gobierno federal estadounidense acontecido hace semanas complicó recursos, Bessent ha defendido el rescate argentino como "crucial" pese a críticas de la senadora Elizabeth Warren por priorizarlo sobre necesidades domésticas.
Para algunos, la ausencia de Bessent podría frenar anuncios sobre facilidades crediticias adicionales, justo cuando el Congreso debatirá el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre.
