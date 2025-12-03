Scott Bessent canceló el viaje que tenía programado a la Argentina para diciembre

En paralelo, la suspensión mutua podría comenzar a exponer algún atisbo de fisuras en la relación Trump-Milei, que en sus inicios fue un idilio ideológico marcado por abrazos en Mar-a-Lago y elogios en redes sociales. Bessent fue el artífice de medidas como la activación parcial del swap en octubre, descrito por él como una "línea de crédito rentable" para estabilizar el peso argentino.

Scott Bessent

Sin embargo, el rechazo de bancos privados estadounidenses a extender un salvataje adicional por 20 mil millones de dólares a la Argentina por falta de garantías, sumado a las cancelaciones y a la ralentización para plasmar el acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, sugiere un giro marginal de riesgos -a ser observado- en Washington, donde, por otras razones, incluso el propio Trump ha amenazado públicamente con "pegarle una patada en el culo" a su propio secretario por presuntos errores en la Reserva Federal.

En el contexto político estadounidense, donde el cierre parcial del gobierno federal estadounidense acontecido hace semanas complicó recursos, Bessent ha defendido el rescate argentino como "crucial" pese a críticas de la senadora Elizabeth Warren por priorizarlo sobre necesidades domésticas.

Para algunos, la ausencia de Bessent podría frenar anuncios sobre facilidades crediticias adicionales, justo cuando el Congreso debatirá el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral en sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre.