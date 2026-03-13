Luis Caputo dijo que la inflación bajará "más tarde o más temprano"

Luis Caputo sobre la “Argentina Week” y las inversiones

En otro orden, Luis Caputo se refirió a la reciente realización de la "Argentina Week" en Nueva York al asegurar que nuestro país “es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios; cambió la imagen de Argentina” que ahora “ha captado la atención del mundo”.

“Si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”, sostuvo, a lo que añadió que “el clima de inversión que vimos esta semana fue fenomenal. Se va a traducir en inversiones”.

“El pasado quedó atrás. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual; se terminó. Ni los gobernadores ni la gente quieren volver al pasado. Entonces, Argentina tiene todo para ser una potencia”, concluyó.