Javier Milei abrió el "Argentina Week" en Nueva York con palos para Paolo Rocca y Madanes Quintanilla: "Prebendarios"

Y aseguró no preocuparle la destrucción de empleos formales que están generando sus políticas. En la era Milei ya se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo, la mayor parte de ellos en la industria. “Los empleos que se destruyen en un sector se van a reconvertir en otros sectores con mejores salarios”, aseguró despreocupado.

“El objetivo de nuestro gobierno es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, insistió el mandatario.